Terme: sempre paragoni con Ischia? Se fanno almeno riflettere… | #4WD

Il mio 4WARD di mercoledì sul confronto tra Castrocaro e Ischia ha riscosso notevole successo e condivisione, ma anche l’attenzione dei soliti buontemponi pronti a farmi notare che, nel corso dei miei viaggi, io trovi sempre spunto per fare paragoni tra le realtà che visito e quella dell’isola d’Ischia.

Personalmente trovo del tutto normale, da cittadino prim’ancora che da editorialista, esprimere critiche serie e fondate che in un Paese civile dovrebbero scuotere le coscienze e risvegliare il senso di responsabilità degli addetti ai lavori chiamati in causa, salvo poi scontrarsi inevitabilmente con l’assoluta mancanza di reattività da parte di chi dovrebbe almeno dar precedenza all’amor patrio, piuttosto che al mandato popolare, al rigor di logica e al bene del Paese.Proprio tornando alla questione “Castrocaro vs. Ischia”, avevo volontariamente omesso nel 4WARD di mercoledì scorso la questione “Terme di Ischia”, proprio perché avrei dato la stura alla reazione di tanti leoni da tastiera, fake o meno che siano, intenzionati a derubricare l’argomento come ennesima occasione per gettare gratuitamente discredito sull’amministrazione comunale di Enzo Ferrandino. Ma a questo punto, la domanda la pongo subito, così, a bruciapelo: secondo Voi, è possibile che un sindaco e un assessore al turismo degni di essere definiti tali sappiano farsi vedere solo alle inaugurazioni a destra e a manca o per iniziative che li coinvolgano per luce riflessa (ergo “a sbafo”), o si lavino la bocca su progetti e opere pubbliche talvolta improbabili dimenticando tutto quanto fermo da anni e non fruibile per la comunità per colpa loro, ma non si avvedano della necessità improrogabile di porre fine agli appetiti politici di bassa cucina della loro maggioranza e ai dispettucci da bambini dell’asilo tra questo e quel consigliere, consentendo che una struttura di vitale importanza e rappresentatività per una località turistica come la nostra (le “Terme di Ischia”, appunto, di cui il Comune è unico proprietario) restino tuttora chiuse nel bel mezzo della stagione turistica, lasciando senza lavoro ben diciassette dipendenti e raccattando figuracce con turisti provenienti da ogni dove, così come raccontato dal nostro quotidiano martedì scorso?Sarebbe interessante sapere con la massima chiarezza quali siano le intenzioni dell’amministrazione comunale di Ischia nei confronti della società Alga s.r.l. del dott. Antonio Fimiani e, soprattutto, perché il tira e molla tra di loro sulla possibile firma di un accordo fino al 2029 duri da così tanto tempo senza approdare ad una conclusione, qualsiasi essa sia, ovvero: firma del nuovo contratto con stabilizzazione della forza lavoro e riapertura al pubblico oppure chiusura definitiva della querelle, magari ricercando con un bando europeo un nuovo e adeguato soggetto gestore. Come la famiglia Gnutti, che alle Terme di Sirmione ha investito 3 milioni di euro nel 2024 e ne ha pronti altri 12 a brevissimo termine. O come il sistema locale che a due passi da Abano Terme, proprio come accaduto a Castrocaro, sta mettendo su un nuovo modello di salute e benessere tra terme e medicina integrata. Il tutto, facendo sì di conservare in primis in capo al Comune le ormai inestimabili concessioni termali e convenzioni con il SSN che, com’è noto, non sono rilasciabili ex novo.Ecco, in conclusione, il nocciolo del problema: una situazione del genere, che non esito a definire paradossale ma “ischitanamente normale”, si sarebbe mai verificata in qualsiasi altra località turistico-termale che si rispetti? La risposta la affido al Vostro buon senso che di certo, seppur non espressamente rappresentato, Vi aiuterà a capire quanto sia importante questo genere di raffronto dettato soltanto dalla realtà e dall’onestà intellettuale di chi scrive.