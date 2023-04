Terme di Ischia, Fimiani ancora per un anno. Stagione salva per lavoratori e clienti

La vicenda delle Terme di Ischia ha avuto uno sviluppo positivo. Almeno per quello che è questa estate 2023. L’Amministrazione di Ischia e la Alga srl del dott. Fimiani hanno raggiunto l’accordo che per l’anno in corso proseguirà l’attuale gestione privata.

Le preoccupazioni dei dipendenti, l’evidente impasse imprenditoriale, i danni economici dal periodo Covid e una riflessione più pacata ha garantito il raggiungimento dell’obiettivo. Lo stabilimento termale riaprirà a breve le sue porte di Via delle Terme e, nel frattempo, si provvederà anche ad avviare tutto l’iter amministrativo che consentirà all’Amministrazione di Ischia di preparare la nuova procedura di affidamento e la voltura delle concessioni termali ad oggi intestate alla Alga srl in virtù dell’affidamento dello stabilimento stesso.

La mediazione dell’assessore Gigi Di Vaia, il pressing dei lavoratori e l’apprensione delle rispettive famiglie, la volontà di continuare a dare una mano di Fimiani sono stati fondamenti per raggiungere questo obiettivo che, in verità, alla fine del confronto di alcune settimane fa sembrava tutt’altro che scontato.