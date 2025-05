Terme Comunali, turisti in rivolta e lavoratori senza risposte: una “bomba” nel cuore di Ischia

La crisi delle terme di Ischia non è solo ischitana. Mentre al Comune continua il tira e molla con Fimiani e i suoi potenziali soci per la riapertura delle Terme Comunali di Ischia, e mentre i lavoratori impiegati nell’azienda gestita da ALGA srl chiedono garanzie, sono arrivate in redazione numerose segnalazioni da parte di turisti storici dell’isola, profondamente delusi per la mancata apertura delle terme.

Massimo Grenzi, habitué dell’isola da oltre 25 anni, ci ha contattato telefonicamente dimostrando un amore viscerale per Ischia, citando persone, luoghi e abitudini locali come solo chi vive l’isola nel cuore sa fare. Fa eco al messaggio che ci ha inviato Anna, della Verbano Viaggi di Baveno: “Volevo segnalare che ogni anno portiamo almeno 4 gruppi, più gli individui, a Ischia per le terme. Questo è il secondo anno di seguito che le terme non sono aperte per il nostro gruppo di metà maggio. Gli altri anni erano aperte. Vogliamo venire a maggio perché è più tranquillo.

Ho sentito il Comune ma nessuno si pronuncia sull’apertura. Anche per il personale credo che sia un disagio. Cosa si può fare? Sono venuta con un gruppo di trekking in aprile. Dai Ischia, aprite ai turisti, la stagione inizia già a febbraio o marzo con le belle giornate. Se noi sul lago possiamo accogliere gruppi da metà marzo a novembre, anche voi che avete tempo più caldo e bello. Volevo parlare con il sindaco ma nessuno mi risponde”.

Una testimonianza, quella di Anna, che fotografa con lucidità un danno d’immagine e di credibilità che l’isola non può più permettersi. Sullo sfondo della vicenda restano gli ostacoli noti: il contenzioso tra amministrazione e Alga srl, il contratto di fitto non firmato, la voltura dell’autorizzazione regionale allo sfruttamento delle acque termali e l’intricata gestione imprenditoriale che condiziona un’intera filiera turistica e occupazionale.

Se fino ad oggi la questione era confinata a Ischia, tra carte bollate, scelte politiche e un sistema che spesso ruota attorno a logiche clientelari, oggi il problema esplode su scala più ampia. Perché qui non si tratta solo di riaprire un edificio, ma di salvare un patrimonio di relazioni, una fidelizzazione turistica costruita in decenni di accoglienza e benessere termale. E – non da meno – di salvaguardare i livelli occupazionali di una struttura che rappresenta una fetta importante del lavoro ischitano.

Lavoratori delle Nuove Terme Comunali: istanza formale per il passaggio a nuovo gestore e tutela del posto di lavoro

È stata indirizzata al Comune di Ischia e alla società Alga Srl una formale richiesta da parte dei lavoratori delle Nuove Terme Comunali, preoccupati per il proprio futuro occupazionale. L’oggetto dell’istanza è chiaro: “Nuove Terme Comunali. Richiesta passaggio a nuovo gestore”. I firmatari – Sabrina Amalfiano, Francesca Buonomano, Daniela Buccelli, Maria Buono, Giovanni Buono, Sabrina Buono, Gianluca Cerbero, Rosario Curci, Alessandra Eroico, Marianna Ferrandino, Giovan Giuseppe Iannucci, Claudia Lauro, Marta Rita Lauro, Pasqualina Loffredo, Luigi Manzi, Aurelio Riccio, Teresa Taliercio – tutti dipendenti della struttura, pongono all’attenzione delle istituzioni una situazione di stallo contrattuale che rischia di avere pesanti ricadute sul piano occupazionale.

I dipendenti Alga: “Futuro incerto. Chiediamo il passaggio al nuovo gestore o siamo fuori tutti”

Secondo quanto dichiarato dagli stessi lavoratori, la struttura termale è di proprietà del Comune di Ischia e, dal 2012 al 2021, è stata concessa in fitto d’azienda alla società Alga Srl. Dopo il termine del contratto, nel 2022, l’Ente ha deliberato un nuovo affidamento alla medesima società, ma l’accordo non è mai stato perfezionato. Nel maggio 2024, attraverso comunicazioni apparse sulla stampa, è stato annunciato un presunto accordo tra le parti con un contratto a termine previsto fino al 2029. Tuttavia, ad oggi – sottolineano i lavoratori – Alga Srl ha dichiarato di non poter garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro per assenza di un contratto formalmente vincolante.

Alla luce di ciò, i sottoscritti chiedono chiarezza sul proprio destino lavorativo, facendo esplicito riferimento alla normativa che regola il trasferimento d’azienda. La loro posizione è fondata sull’articolo 2112 del Codice Civile, che sancisce il principio della continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato o dalla natura dell’atto che determina il cambio di titolarità.

Nel documento, si richiama anche la giurisprudenza in materia: dalla sentenza Cass. n. 5934/2004 che ha esteso la tutela codicistica anche ai trasferimenti derivanti da provvedimenti amministrativi, fino ad altre pronunce (Cass. n. 493/2005, Cass. n. 5992/2004, Cass. n. 26215/2006) che ribadiscono come, per configurare il trasferimento, sia sufficiente il passaggio del complesso aziendale – beni e organizzazione – a un nuovo titolare, anche in assenza di contatto diretto tra cedente e cessionario.

In aggiunta, viene citata la Cass. 199/2008, che chiarisce come anche un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione possa configurare un trasferimento d’azienda, se il complesso aziendale mantiene la propria struttura e capacità operativa.

Infine, i lavoratori dichiarano che – qualora non si dovesse configurare giuridicamente un trasferimento d’azienda – rivendicano comunque il proprio diritto di precedenza nelle assunzioni da parte del nuovo gestore, e manifestano sin d’ora la disponibilità ad essere riassunti dallo stesso.

Tutto ciò premesso, si chiede formalmente: che alla scadenza dell’affidamento contrattuale la Srl Alga trasmetta all’Ente l’elenco nominativo completo dei dipendenti in servizio; che il Comune di Ischia, nel predisporre gli atti relativi all’affidamento ad un nuovo gestore, o in caso di passaggio diretto ad altro soggetto, adotti tutte le misure necessarie per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti, tutelandone così i diritti. Ischia, 16 dicembre 2024”