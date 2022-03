Terme 2037. La Regione approva le terme di Ischia. La classifica delle 95 concessioni

Gaetano Di Meglio | C’è la svolta storica per le Terme di Ischia. Dopo 13 anni di battaglie, tra Bolkestein e Regione, finalmente, si arriva ad un punto di rilancio. Una nuova partenza che significa molto per il comparto termale in particolare, ma anche per l’intero settore del turismo della nostra isola.

Con il decreto dirigenziale n. 79 del 14 febbraio la Regione Campania ha approvato l’avviso pubblico per il rilascio o il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali D.D. n. 196 del 19.06.2019.

Un elenco di 99 soggetti, relativi all’isola d’Ischia, che avranno 15 anni a partire da oggi per rilanciare il settore, aggiornare i propri reparti e affrontare le sfide post Covid con maggiore e più attenzione.

Una svolta storica che ci illustra, nel dettaglio, Giuseppe Di Costanzo, il presidente dei termalisti che, in realtà, riesce poco a nascondere la soddisfazione per aver raggiunto un così importante obiettivo dopo oltre 13 anni di lotte e battaglie.

Che importanza ha questa approvazione? Questo decreto 79 cambia la storia del turismo dell’isola?

«Si. Il dato importante è che tutti abbiamo i requisiti per poter continuare ad utilizzare le concessioni termali. Adesso possiamo essere tranquilli, possiamo rifare gli investimenti e abbiamo una prospettiva di 15 anni, sapendo benissimo quello che possiamo fare. Certo bisognerà anche finanziare il termalismo, dopo quello che è successo con la pandemia e per il crollo che abbiamo avuto. Dobbiamo riconquistare il mercato tedesco, il mercato straniero e presentarci nei Paesi slavi e nei Paesi arabi che hanno una forte tradizione termale. Siamo davanti ad un grosso impegno che dobbiamo affrontare. Se lo falliamo, veramente diventerà poi tutto una pia aspirazione. Sì, abbiamo risolto il problema delle concessioni, però se non abbiamo abbastanza clienti avremo nuovi problemi, anzi più gravi».

SUPERARE LA CRISI

Mi sembra di capire che finisce una fase di grande impasse…

«Da 13 anni non avevamo la certezza di avere di nuovo delle concessioni e per questo, naturalmente, ci sono state aziende brave e in gamba che hanno fatto investimenti, ma negli ultimi tempi si faceva il minimo indispensabile perché non avevi una grande prospettiva. In più, va detto che era viva anche la discussione grazie a De Luca e all’assessore Marchiello. Con gli uffici e anche con Antonio D’Amore siamo riusciti ad ottenere la proroga dei prossimi 15 anni a partire dal 2021 e non dallo scadere della concessione. Una decisione importante perché, altrimenti, nel 2026 saremmo stati nuovamente punto e a capo. Io devo esprimere il mio ringraziamento anche ai funzionari dell’assessorato, perché quando abbiamo esposto queste situazioni e hanno capito la realtà non sono stati dei burocrati. Stavolta devo dire che la burocrazia ci è stata d’aiuto, così come sono stati d’aiuto i consulenti di cui ci avvaliamo, sia i professori universitari sia il nostro consulente Luigi Pianese».

Quanti investimenti si devono fare adesso?

«Beh, adesso questo è un problema che ognuno di noi deve affrontare, perché si esce da due anni di grossa crisi. Esiste una situazione di indebitamento che è aumentato enormemente per moltissimi e ci sono aziende che sono purtroppo all’asta. Dovremo trovare fonti finanziarie, ma ci sono anche leggi che stanno approvando proprio per la parte termale e alberghiera. C’è molto da fare, in ogni caso penso che i lavori inizieranno alla fine di questa stagione. Ognuno di noi si farà i calcoli e vedrà quello che può ottenere, anche perché ci sono delle restrizioni. Bisogna vedere le condizioni delle singole aziende perché questi contributi sono legati al criterio de minimis. Bisogna vedere se uno l’ha utilizzata o meno. Sulla carta sembrano tutte rose e fiori, nella realtà sono tutte cose estremamente difficili. Senza contributi o senza aiuto delle banche, pochi avranno la capacità di muoversi».

IL FUTURO DEL TERMALISMO

Ipotizzando che tutte queste aziende riescano a trovare una fonte di finanziamento, quale è la direzione che deve prendere il termalismo? Sanitario e curativo o wellness?

«Penso che nella domanda ci sia anche la risposta. Non si può puntare su un unico settore. Bisogna puntare su tutti gli aspetti, non trascurando l’aspetto terapeutico, ma chiaramente molto più sull’altra parte, anche perché i soggiorni sono molto più brevi. Stiamo lavorando molto per avere la possibilità di praticare la fisioterapia in ambiente termale e per il suo accreditamento. Adesso si fa in privato, però si sa che i benefici sono elevati. Sarebbe un grande motivo di rilancio per il nostro settore».

Guardiamo avanti ma anche al passato. La burocrazia, i Comuni e le maglie che frenano tutto avranno un ruolo!

«Altro che, non è marginale. Purtroppo. Molti aspetti a Ischia sono una fonte di continue sorprese. Bisogna lavorare nel rispetto e anche con una certa intelligenza, ma anche capire che le risposte devono essere immediate, quello che è valido oggi se lo fai tra 3, 7 anni, 8 anni, 10 anni, non ha più lo stesso valore. Sicuramente non possiamo sapere come sarà il termalismo tra vent’anni, Ma possiamo fare nuove attrezzature, investimenti, fare delle modifiche. Quando tu vedi che la concorrenza procede in un certo modo, devi anche tu procedere nello stesso modo e inoltre, trovandoci veramente in una concorrenza internazionale e mondiale, ci sono anche Paesi che fanno dei tipi di cura con grossi effetti, che in Italia non sono autorizzati; bisognerebbe iniziare anche a pensare a questo. Tutto questo presuppone una burocrazia estremamente veloce.

Io sono molto ottimista. Ho visto quello che stanno facendo a Pozzuoli con un’Amministrazione intelligente. Ci sono complessi termali che sono stati ristrutturati da poco e che hanno saputo ben utilizzare tutta la parte antichissima con l’approvazione anche della Soprintendenza, cioè evidentemente qualcosa sta cambiando, sono iniziative che fanno ben sperare, ma se troviamo un burocrazia, diciamo, diventerà tutto difficile».

L’IMPORTANZA DELLA CONCORRENZA

Questa è l’applicazione della Bolkestein? Sarà cosi anche per il settore balneare? E ancora, in qualche modo, non si è fermata la concorrenza sulle acque termali?

«No, non si è fermata la concorrenza, basti pensare che ci sono alcune nuove concessioni. Abbiamo avuto il rinnovo, però abbiamo anche avviato la strada per nuove concessioni. La procedura adottata dalla Regione Campania è valida. Credimi, non esagero, ci sono stati alcuni momenti con i dolori di fegato però credo siamo arrivati ad un buon punto di compromesso tra vecchie e nuove concessioni.

Lo sai, io sono sempre stato liberista, liberale, per cui dove c’è una sola attività, questa fallisce; dove ci sono più attività e si fanno concorrenza tutte prosperano, assolutamente.

Per la questione delle spiagge, devo dire la verità, sto iniziando da pochi giorni a studiare la questione. Abbiamo soci che hanno grossi interessi su questi aspetti, per cui come Associazione Termalisti Isola d’Ischia cercheremo di dare un supporto. Però dobbiamo dirci la verità, noi in Europa contiamo poco, ci facciamo arrivare tutti i provvedimenti addosso e dopodichè piangiamo e pensiamo di essere sempre i soliti. Sono rimasto molto addolorato da una frase che ha detto giorni fa Gentiloni: la norma è questa e si applica e basta. Insomma, non mi dà l’idea di essere un leader politico uno che risponde così. Si, ci sono le regole e bisogna cercare di rispettarle, ma bisogna anche calarle nelle realtà delle nazioni senza provocare altri impoverimenti del Paese. Il benessere del Paese dipende da tante cose, non dipende solo dalle norme astratte».

L’elenco delle terme e la sua valutazione a cosa si riferisce?

«Le valutazioni sono state redatte da una commissione, molto seria devo dire, che ha tenuto conto della salute delle strutture e non solo.

Tutti abbiamo superato il punteggio base ed è un buon segno perché eravamo, come ti ho detto, tutti in una fase di attesa. E’ chiaro che non sono stati fatti molti investimenti che pure avrebbero determinato un aumento di punteggio. Esistono queste valutazioni e sono anche estremamente democratiche. E sono legate anche ad altre certificazioni che servono moltissimo. Chi si rivolge ad una certa clientela e ha capacità imprenditoriale di valutazione aziendale sa bene di cosa parlo.

Mi ha fatto piacere vedere che ci sono delle aziende che sicuramente sono molto ben tenute e gestite che hanno avuto un punteggio oltre la media. Una valutazione molto documentata e comunque legata anche a standard europei».

LA CLASSIFICA DELLE TERME DI ISCHIA

85.66,Citara Pietra Bianca,Giardini Poseidon Terme s.a.s.” s.n.c. di E. Calise & C.

70.00,Gradone ,Immobiliare S. Angelo S.p.A.

68.00,Hotel Zi Carmela,Hotel Ristorante Zi Carmela di Vito Elia &C.

67.33,Regina Isabella,Pertenhotels s.r.l.

67.33,Hotel Terme Royal Palm,Forio Mare Terme s.r.l.

67.33,Hotel San Valentino,Hotel San Valentino Terme s.r.l.

67.00,Negombo,Immobiliare Cinarime s.r.l.

66.83,S. Michele,Hotel Terme S. Michele s.r.l.

66.83,Hotel Terme Oriente,Eunice s.r.l.

66.67,Cuotto,Forio Mare Terme s.r.l.

66.50,Romantica,Romantica Resort s.r.l.

66.33,San Giorgio,Leonic s.r.l.

65.83,Punta Molino,Punta Molini Alberghi S.p.A.

65.83,Pannella,Sogeat s.r.l.

65.83,Maronti Marina,Leonic s.r.l.

65.83,Ebdomade,Hotel Terme President s.r.l.

65.83,Cesotta (Tritone),S.I.S.A. (Soc. Ischitana Sviluppo Alberghi

65.50,Villa Angela,Villa Angela s.n.c. di Patalano Antonio

65.50,Suisse Thermal Village,Aurum Gestioni S.p.A.

65.33,Maronti,Di Scala M.C. s.a.s. di Di Scala Monica & C

65.33,Fumarola,Fumarola Salvatore s.n.c. di Iacono Fernanda Nadia

65.33,Casa Rosa,Hotel Casa Rosa s.n.c. di E. Di Iorio

65.17,Principe,nzo Enrico & C. s.a.s. di F. E

65.17,Marina,Hotel Terme Marina s.r.l.

65.17,Hotel Solemar,Hotel Solemar s.r.l.

65.16,Villa Arcangela,Mazza Giovanni

65.16,Hotel Terme Galidon,Sagiuga s.r.l.

65.00,Villa Tina,A.T.A.F. di Taglialatela Antonio, Lucio & C

65.00,Tropical,Parco Termale Tropical s.n.c.

65.00,Stella Maris,Piro Hotel’s s.r.l.

65.00,Monte Tabor,Terme Monte Tabor s.r.l.

65.00,Mezzatorre,Torre San Montano s.r.l.

65.00,La Rita II,Villa Sirena s.n.c. di Monti A & C.

65.00,La Pergola,Pensione La Pergola s.a.s. di Castagna A.

65.00,Il Gattopardo,Monte Lucia

65.00,Hotel Terme La Bagattella,SIAS s.r.l. Soc. Italiana Alberghi e Servizi

65.00,Hotel Cleopatra,Hotel Cleopatra s.a.s. di Ferrandino Michele & C.

65.00,Hotel Vittoria,Hotel Vittoria di D’Ambra Dario & C. s.a.s.

65.00,Cuotto Manzi,Le Camelie s.r.l.

65.00,Cremato Regina Palace,Hotel Regina Palace Terme s.r.l.

65.00,Albergo Villa Ciccio,Alberghiera Giuseppe Osterini & C. s.a.s.

65.00,Albergo Residence Paradiso,Albergo Residence Paradiso s.r.l.

64.83,Hotel Providence,Hotel Providence s.n.c. di Monte A. & C.

64.67,San Montano,Albergo San Montano s.r.l.

64.50,Villa Sorriso,Olimpus Mare TermeS.p.A

64.50,Nuove Terme Comunali,Alga s.r.l. Società Unipersonale

64.50,Il Ninfario,Giardino delle Ninfe e La Fenice di G. Mazzella & C. s.a.s.

64.50,Hotel Terme Parco Maria,Little Mary s.n.c. di Polito Francesco e Figli

64.50,Hotel Terme Michelangelo,Manantial Hotels s.r.l

64.50,Hotel Hermitage,Hotel Hermitage & Park s.r.l.

64.50,Hotel Continental,Continental Terme s.r.l.

64.50,Hotel Bristol Corallo,Bristol Hotel Terme s.r.l.

64.33,Terme Royal,Hotel Royal Terme di Di Costanzo M. G. s.r.l.

64.33,Santi Maurizio e Giovanni,Hotel Royal Terme di Di Costanzo M. G. s.r.l.

64.33,Parco Aurora,Hotel Royal Terme di Di Costanzo M. G. s.r.l.

64.33,La Villarosa,Hotel Royal Terme di Di Costanzo M. G. s.r.l.

64.33,Grand Hotel Ischia Lido,Nuovo Lido s.r.l.

64.17,Punta del Sole,Cast Hotels s.r.l.

64.17,Pineta Sirabella,Alexander Hotel Terme s.n.c. di Sirabella Catello & C.

64.17,Hotel Tramonto D’Oro,Hotel Tramonto del Sole s.r.l.

64.17,Hotel Pineta,Hotel Pineta s.r.l. (ex Hotel Pineta di C. Giusepponi & C.

64.17,Hotel Mare Blu,Turistica Edoardo S.p.A.

64.17,Floridiana,Floridiana s.r.l.

64.00,Capitello,De. Ar. s.a.s. di F. De Siano s.r.l.

63.83,Villa Teresa,Parco Terme Villa Teresa S.r.l.

63.83,Terme Felix,Limparo s.r.l.

63.83,Saint Raphael,Hotel Terme St. Raphael s.r.l.

63.83,Pensione Letizia,Nazareno Travel s.r.l.

63.83,Osservatorio,Hotel Terme President s.r.l.

63.83,Jolly Hotel delle Terme,Sogdim s.r.l.

63.83,Isola Verde,Grand Hotel Il Moresco s.r.l.

63.83,Hotel Bellevue,Societa’ Alberghi Meridionali Sam s.r.l.

63.83,Fonte Central Park,Mary Garden s.r.l.

63.83,Excelsior,Excelsior Ischia s.r.l.

63.83,Continental Mare,Continental Mare s.r.l.

63.50,Terme Parco Edera,Hotel Terme Parco Edera s.r.l.

63.50,Hotel Nausica,Gi.Vi. s.r.l.

63.50,Hotel Elma,Mario Italiano & Figli s.r.l.

63.33,Stufe di San Lorenzo,Albergo Terme San Lorenzo S.p.A.

63.33,Reginella,De. Ar. di Francesco De Siano s.r.l.

63.33,Hotel Flora,Hotel Flora s.r.l.

63.16,Hotel Le Querce,Le Querce s.a.s. di F. G. Giuseppe & C.

63.00,Via Nizzola,Menphis s.r.l.

63.00,Sorgente Castiglione,Castiglione S.p.A.

62.33,Hotel Aragona Palace,Sanpara s.r.l.

62.16,Rosaleo,Rosetta s.r.l.

62.16,Hotel Mediterraneo,Hotel Mediterraneo di Di Meglio Salvatore & C. s.a.s.

62.16,Gran Paradiso,Albergo Gran Paradiso

Le nuove autorizzazioni

66.00,Hotel Casa Colella Forio

66.00,Albergo San Nicola Forio NA Trebi s.r.l.

63.83,Hotel Internazionale Barano d’Ischia

63.83,Hotel Delfini Ischia NA Delfini s.r.l.

63.83,Fonte Parco Verde Ischia NA Delfini s.r.l.

63.83,Hotel Don Pepe Lacco Ameno NA Centro Alberghiero s.r.l.

63.83,Hotel La Ginestra Forio NA Hotel La Ginestra s.a.s. di Robinia Luigi