Tentare la sorte con soldi veri? Con Book of Ra grande divertimento e vincite assicurate!

Book of Ra è tra i giochi da casinò online più popolari e divertenti. Ciò che rende questo gioco così speciale è il fatto che ti permette di scoprire l’universo pieno di misteri dell’Antico Egitto e ti consente di immedesimarti nel ruolo di un vero esploratore che è alla ricerca di un libro di mitologia che porti ricchezza al proprietario. Per giocare alla slot machine Book Of Ra con soldi veri ci sono vari casinò online dove è possibile giocare. Il giocatore si trova proiettato come per magia davanti alle piramidi, con un personaggio stranamente somigliante a Indiana Jones. Il gioco contiene piani e spiegazioni per poter trovare un tesoro che era ben nascosto ai tempi dei faraoni. Solo il giocatore può trovarlo, ma con l’aiuto del libro. Si imbarca in un’avventura esilarante e troverà il jackpot nascosto. Quando giochi a Book of Ra soldi veri, hai più l’impressione di essere in un cortometraggio che di fronte a una slot machine tradizionale. Questo perché il gioco è stato progettato in questo modo e ti permette di trasportarti ai tempi della regina Cleopatra e di faraoni come Ramses II.

Qui ti imbatterai in simboli e geroglifici di ogni genere, affronterai la Dea Iside insieme a mummie, statue e scarabei. I geroglifici si fondono perfettamente nell’ambientazione, rendendo questo gioco particolarmente piacevole da giocare. La grafica così come i bellissimi simboli sono accompagnati da alcuni effetti sonori orientali che aiutano a creare una sensazione abbastanza autentica, aumentando la suspense mentre il gioco si svolge. Tutti hanno sempre desiderato rubare il tesoro di un faraone, quindi ora è il momento di farlo! In Book of Ra, è il giocatore che è l’eroe dell’avventura e sta a lui fare di tutto per vincere la fortuna perduta, nella camera della morte del faraone. È un’avventura per chi ama l’azione, il thriller e, naturalmente, vincere!