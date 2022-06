Tenta la truffa all’anziana, scappa in taxi e resiste ai poliziotti: beccato e arrestato dalla Polizia

A.S., classe 1998, incensurato è stato arrestato per tentata truffa e resistenza e pubblico ufficiale dopo aver tentato di sottrarre 4500 euro ad un’anziana nonnina di Ischia Ponte.

La donna, 94 anni, era stata raggiunta dalla solita telefonata del finto nipote. Alla consegna del danatro, però, il delinquente è stato avvistato da alcuni vicini che hanno allertato il 113.

Il ragazzo salito a bordo di un taxi ha tentato di raggiungere il porto però, la corsa è finita con l’inseguimento della volante e il fermo del taxi. A.S. è stato prima tradotto presso gli uffici di Via Morgioni dove ha incontrato il vicequestore Ciro Re e poi tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa della direttissima che si terrà domani mattina.

Per A.S. è scattata anche la segnalazione all’A.G. per l’emissione del divieto di ritorno sull’isola d’Ischia