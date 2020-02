Tenta di scassinare una tabaccheria, arrestato dalla Polizia

Un trentatreenne, Domenico Garbato, è stato tratto in arresto dagli agenti del commissariato di Ischia con l’accusa di tentato furto aggravato. L’uomo al momento di essere fermato è stato trovato in possesso di diverse attrezzature necessarie per forzare la porta retrostante una tabaccheria di via Alfredo De Luca. All’interno di un borsone sono stati trovati chiavi, grimaldelli e altri attrezzi necessari allo scasso.

L’allarme è stato lanciato da tre persone che alla vista di una pattuglia della Polizia di Stato hanno fermato gli agenti spiegando che poco prima avevano intravisto un uomo che si era allontanato velocemente dopo aver danneggiato la porta posteriore di una tabaccheria. Nella precipitosa fuga, però, il mariuolo aveva abbandonato sul posto tutti gli attrezzi necessari per compiere il tentativo di furto. Domenico Garbato non era quindi passato inosservato e i tre testimoni erano riusciti a guardarlo bene in volto e soprattutto gli abiti che indossava, rendendo più facile la identificazione. Uno dei tre testimoni, guarda caso, era proprio proprietario dell’esercizio commerciale, che una volta accompagnati i poliziotti all’interno della tabaccheria, “riavvolgeva” il nastro della registrazione delle telecamere poste all’interno e all’esterno consentendo di estrapolare quei fotogrammi che immortalavano il mariuolo. Immediatamente iniziavano le indagini. Scattando l’allarme sull’intero territorio del comune d’Ischia con l’intervento di altre pattuglie della Polizia di Stato. In meno di 15 minuti veniva fermato il Garbato, che era rimasto acquattato alla via Alfredo De Luca, probabilmente per cercare di capire come si stessero muovendo le forze dell’ordine, nella speranza di riuscire ad eludere le indagini. Una speranza naufragata allorquando veniva individuato e circondato finendo in manette.

Domenico Garbato è stato tradotto negli uffici del commissariato di Ischia ove sono stati eseguiti ulteriori accertamenti, risultando che il trentatreenne ha numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Il pubblico ministero di turno agli affari penali ha disposto la detenzione del pregiudicato, che è comparso dinanzi al tribunale, ove è stato riconosciuto colpevole e condannato a un anno di reclusione, pena sospesa.