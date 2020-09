Tensioni e polemiche ai seggi di Lacco Ameno, arriva la Polizia

Tensioni e polemiche ai seggi di Lacco Ameno. Uno dei supporter politici a sostegno delle compagini impegnate nella sfida alle comunali ha sbottato in malo modo, sfiorando l’aggressione verbale ad un poliziotto e ad un presidente di seggio. La polemica è nata sulla scia delle continue richieste pervenute da parte delle forze dell’ordine all’indirizzo dei candidati appostati all’esterno dei seggi.

In particolare la supporter protagonista della vicenda ha contestato l’azione delle forze dell’ordine chiamate a presidiare il seggio, ritenendole responsabili di agire solo in determinate direzioni. Ovvero richiedendo l’allontanamento dei candidati dalle aree di voto. La donna avrebbe più volte polemizzato chiedendo in particolare : “perché i poliziotti invece di cacciare solo i candidati, non si preoccupano di richiamare quel presidente che entrava ed usciva dal

seggio“.

Il supporter, scandendo più volte le sue considerazioni, prima ha affrontato il presidente del seggio e poi i poliziotti con cui ha avuto l’alterco più acceso. Sul posto sono intervenute a seguito della richiesta di rinforzi ben due pattuglie della Polizia di Stato.