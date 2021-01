Tensione a Washington, manifestanti pro-Trump irrompono a Capitol Hill

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gruppi di manifestanti pro-Trump sono riusciti a irrompere all’interno del complesso di Capitol Hill, la sede del Congresso Usa dove era in programma la ratifica dell’elezione di Joe Biden a nuovo presidente. Secondo fonti di stampa alcuni di loro sarebbero armati. I poliziotti a difesa dell’edificio hanno estratto le armi. Senatori e deputati intanto sono stati evacuati dall’Aula. Allo stesso modo il vice presidente Mike Pence è stato scortato all’esterno e messo in sicurezza attraverso un passaggio segreto. Da un video girato all’interno del Campidoglio e che sta rimbalzando sui media Usa si vedono decine di sostenitori del presidente uscente Donald Trump all’interno della Statuary Hall.

“Chiedo che tutti al Campidoglio degli Stati Uniti rimangano pacifici. Nessuna violenza! Noi siamo il partito della legge e dell’ordine: rispettate la legge e i nostri grandi uomini e donne in blu”, scrive il presidente uscente Donald Trump su Twitter, rivolgendosi ai manifestanti.

(ITALPRESS).