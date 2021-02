Tennis, ribellati! | #4WD

- Advertisement -

Gli “scambi di complimenti” Ibrahimovic-Lukaku, Conte-Agnelli e Fognini-Caruso, a prescindere da chi, cosa e perché li abbia generati, sono da condannare senza se e senza ma. A distanza di pochissimo tempo abbiamo assistito a quanto personaggi famosi, a volte veri e propri idoli, possano rappresentare esempi negativi per chi, direttamente o indirettamente, li segue e li ammira, pronto anche a imitarli negli usi e costumi più disparati. E se a questo aggiungiamo che gli episodi cui mi riferisco non hanno toccato soltanto il “solito” calcio, ma anche uno sport come il tennis, mai andato oltre le storiche quanto apprezzatissime litigate di John McEnroe con mille giudici di sedia d’ogni parte del mondo e che meno di un anno fa non ha esitato a squalificare dagli US Open il numero uno del mondo Novak Djokovic per una pallata accidentale ad una giudice di linea, ci torna facile comprendere quanto questa società alla deriva stia infettando in modo irreversibile anche i suoi comparti più incontaminati.

Anche sabato scorso, in occasione di un incontro della Coppa Ischia di tennis che riguardava la mia squadra, ho cercato dall’esterno di far rientrare nei ranghi il comportamento di un mio compagno e del suo avversario, in cui l’irruenza giovanile dell’uno è stata in qualche modo stuzzicata dalla maggiore astuzia ed esperienza dell’altro. E poiché nei circoli della terraferma, ancorché tra veterani dilettanti, ultimamente si vede ben peggio, voglio sperare che almeno il tennis dia presto dimostrazione di volersi imporre concretamente contro simili cadute di stile.

Il mondo dello sport è ancora in tempo a porre dei paletti ancor più ferrei per arginare questo sgradevolissimo malcostume. Se anche nella cosiddetta “società civile” certe forme di maleducazione, scostumatezza ed inciviltà allo stato puro fossero state combattute con uguale forza e prontezza, oggi probabilmente i nostri figli potrebbero ancora sperare in prospettive senz’altro più confortanti.