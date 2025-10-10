venerdì, Ottobre 10, 2025
Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: “Diverse vittime”

di ADNKRONOS
(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste uccise oggi, venerdì 10 ottobre, in una “devastante esplosione” avvenuta in una fabbrica militare di esplosivi in Tennessee. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che l’esplosione è avvenuta questa mattina nell’impianto dell’Accurate Energetic Systems a McEwen, a un’ottantina di chilometri da Nashville.  

Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, ha parlato di “alcuni” morti e diversi dispersi. Mentre il sindaco della contea di Hickman, Jim Bates, ha detto ad Abcnews che al momento almeno 13 persone non rispondono all’appello.  

L’esplosione ha completamente distrutto uno degli edifici della fabbrica. Sul posto stanno indagando, oltre alla polizia locale e al Tennessee Bureau of Investigation, gli agenti federali del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives e della Homeland Security.  

