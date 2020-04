Tenda “Pretriage” della Croce Rossa per i test rapidi di Casamicciola. Ecco il dottor Vincenzo Buono

La Croce Rossa italiana supporterà il comune di Casamicciola Terme nella esecuzione dei test rapidi al COVID-19. Ieri è stata installata una sorta di “tenda pretriage” presso il piazzale ancora di Casamicciola Terme. A gestire la locazione i volontari della croce rossa già siamo impiegati per tutta l’isola per servizi posta, farmaco e spesa. Il servizio dovrebbe partire già da mercoledì con i primi 100 tamponi.

Ad occuparsene il dottor Vincenzo Buono, tra l’altro, medico chirurgo e ricercatore pediatrico presso il dip. di neuroscienze dell’istituto “Giannina Gaslini” di Genova ed esperto in patologie dell’età pediatrica Iscritto all’OMCeO di Napoli.

In merito ai test Rapidi per la ricerca degli anticorpi anti-Covid19 ecco una sintesi.

Test rapido per il rilevamento qualitativo di anticorpi IgG e IgM per 2019-nCov (Virus Coronavirus) in campioni di sangue intero con pungidito. Solo per uso diagnostico professionale in vitro.Il test rapido Screen Covid-19 IgG/IgM 2019-nCOV è un test immunologico cromatografico a flusso laterale per il rilevamento qualitativo di anticorpi IgG e IgM rispetto al 2019-nCov nel campione umano di sangue intero. Risultato in 10 minuti tramite pungidito“- questo ci ha spiegato il dottor Buono di fatto già operativo.

La croce rossa dovrà occuparsi anche della sanficazione e della tenuta degli spazi COVID casamicciolesi. Il test infatti darà esiti rapidi. In caso di positività riscontrata dovrà essere allertata l’ASL per avviare i relativi protocolli e gli spazi utilizzati per i test al Piazzale erano ora avranno bisogno anche di presidi e strumentazioni per la igienizzazione necessaria in assenza di contagi e soprattutto nel riscatto di avventura li positività.