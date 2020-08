Temporali e vento forte, l’estate sta finendo. Agosto si chiude con l’allerta meteo. Barca a vela scaraventata sulla scogliera

Il maltempo chiude agosto e simbolicamente le vacanze estive per la maggioranza delle persone. L’estate sta finendo e la chiusura giunge anche con il meteo. Per tutta la giornata di oggi, o almeno fino fino alle 18 c’è stata l’allerta meteo con vento forte, mare mosso, ma anche temporali. Un maltempo non del tutto previsto che in ogni caso ha portato nella tarda mattinata alla sospensione dei collegamenti veloci da e per le isole. Aliscafi fermi nei porti.

A garantire la continuità territoriale solo i traghetti. Un tempaccio che non ha risparmiato neppure il diportismo nautico, anzi. Ad Ischia, una barca a vela di circa 7 metri è stata trascinata via dal vento. Rotti gli ormeggi la piccola imbarcazione è stata scaraventata sula svolgerà dove è rimasta incastrata. Ingenti i danni, fortunatamente non si registrano feriti. L’incidente lungo la costa davanti al lido di Ischia Porto.

Le piogge hanno iniziato a fare capolino dalle ore 12, per poi intensificarsi nel pomeriggio in particolare tra le 18 e le 20 con forti temporali. Sole e cielo poco nuvoloso, con un abbassamento delle temperature che resteranno comunque tipiche di settembre.

Allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valevole dalle 9 alle 18 di oggi sulle zone 1,3,5,6 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento) con particolare riferimento alla fascia costiera.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi rispetto alle sollecitazioni dei venti e del mare e di prestare attenzione al verde pubblico, alle strutture mobili e alle banchine.

Si ricorda che il codice colore (in questo caso verde) si riferisce esclusivamente al rischio idrogeologico da piogge e temporali (che è appunto assente) e non ai fenomeni connessi ai venti e al moto ondoso per i quali invece vige l’allerta meteo.

Chiudere giardini, pinete e cimiteri

Parchi, pinete e cimiteri dovrebbero chiusi per allerta per vento forte a tutto lunedì 31 ore 9 ad ore 18. Alle autorità competenti infatti la protezione civile ha raccomandato di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi rispetto ai rischi da dissesto idrogeologico.Con una allerta meteo per vento e mare in atto è necessario mantenere attive le misure di contrasto e mitigazione previste.