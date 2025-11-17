Tempo c’è per l’emendamento (e io voto Felice) | #4wd

Come avete avuto modo di leggere nel 4WARD di venerdì, giovedì scorso ho inviato alla PEC di Palazzo Chigi una lettera aperta alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in cui richiamavo l’intervento del presidente Mattarella al convegno ANCI di Bologna sull’emergenza abitativa in Italia in rapporto alle cosiddette nuove povertà e auspicavo, nel contempo, un segnale importante del Governo in direzione della tutela delle famiglie tormentate dal dramma demolizioni e della corretta applicazione del condono ter (l. 326/2003, meglio conosciuto come condono Berlusconi) anche in Campania. Una disparità di trattamento, questa -va ricordato- totalmente imputabile all’amministrazione regionale targata Bassolino.

Sarà stato un caso, ma è di ieri la notizia che la maggioranza ha presentato, tra i vari emendamenti alla finanziaria, anche uno relativo a tale argomento, che ha già suscitato l’indignazione dei soliti sinistri e pseudo-ambientalisti dei miei stivali. E già venerdì sera a Napoli, proprio il vicepremier Matteo Salvini aveva invocato una gradualità delle demolizioni, affinché si cominciasse a prestare attenzione agli ecomostri e alle speculazioni, senza perseguitare la povera gente, la loro unica abitazione e l’abusivismo -cosiddetto- di necessità.

Sono il primo a sostenere che il tempismo di quest’operazione del centrodestra è disastroso almeno quanto quello adottato nel presentare Edmondo Cirielli come candidato alla presidenza della Regione Campania o per correre ai ripari e colmare (finora riuscendoci con risultati insperati) il pur persistente divario percentuale tra lui e Fico.

Così come è evidente che non ci sono argomenti per contrastare chi addita tale iniziativa come la classica marchetta da campagna elettorale, pur invocando boiate come il “voto di scambio” o ancora, come rilevava con la solita competenza giuridico-politica il mio amico Abramo De Siano, richiamando possibili addentellati di incostituzionalità e l’impossibilità materiale di concluderne l’iter nell’ultima settimana antecedente il voto.

Mi trovate altrettanto d’accordo sul fatto che non sarebbe la prima volta che la maggioranza di centrodestra proponga un emendamento simile a furor di popolo e poi, al momento di approvarlo, se lo faccia impallinare in commissione (spesso anche da fuoco amico), oppure se la faccia addosso per le minacce della stampa, dei burocrati di sinistra e degli ambientalisti, ritirandolo prim’ancora di discuterlo.

Proprio per questo, trovo che la credibilità di questa maggioranza non sia subordinata al voto di domenica e lunedì prossimo; così come l’affidabilità dell’elettorato campano rispetto all’apprezzamento di tale eventualità non possa essere misurata sulla base del risultato elettorale che verrà fuori dalle urne in pari data. E proprio perché le competenze in materia prescindono dalla volontà o meno dell’amministrazione regionale di recepire tali indicazioni normative, io credo che non ci sia alcuna particolare fretta: il centrodestra nazionale, se avesse voluto realmente vincere le elezioni in Campania, avrebbe avuto tempo e modo per rendersi realmente competitivo e non sarà certo la mancata approvazione di questo emendamento prima del voto a giustificare un’eventuale quanto preannunciata sconfitta.

Piuttosto, l’approvazione “in tempi non sospetti” potrà rappresentare, invece, il reale livello di affidabilità di questa classe politica a sostegno del terzo governo più longevo nella storia della Repubblica, ovvero sbugiardare l’ennesima promessa in politichese sulla pelle di una Campania fin troppo martoriata dall’ultimo decennio di mala amministrazione ad opera degli ex nemici giurati e attuali principali alleati del Fico-aspirante.

Io, intanto, Vi annuncio che voterò e farò votare FELICE DI MAIOLO, consigliere regionale uscente e candidato nella lista della Lega. Giusto per ricordare che ormai in politica contano gli uomini e il fare, più che i simboli.