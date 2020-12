Giorgio Di Iorio ha colto in 24 scatti tutta la forza e tutta la bellezza del mare mosso dei Maronti. Le onde che “donano” nuove forme alla costa e che rigano di bianco il blu del mare sono come una leggera poesia che arriva in questo ventoso lunedì 28 dicembre. Sembra che la nostra isola abbia una sorta di appuntamento fisso con questo meteo…