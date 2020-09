GENOVA (ITALPRESS) – Un violento acquazzone, accompagnato da fulmini e vento, ha investito Genova tra le 2 e le 5 del mattino. Danni, allagamenti e blackout in tutta la città, con la richiesta di interventi ai vigili del fuoco per alberi caduti e cartelloni pubblicitari divelti. Una tromba d’aria si è abbattuta nel pressi del terminal Psa. Sull’autostrada A26 chiuso e riaperto il casello do Masone per uno smottamento.

(ITALPRESS).