Telese, ecco l’inizio delle attività didattiche A.S.. 2021.22.

Si comunica che le attività didattiche avranno inizio come di seguito specificato: Lunedì 13 settembre 2021 : tutte le classi prime ingresso ore 8,30 – uscita ore 11,30; Martedì 14 settembre 2021 : tutte le classi prime ; tutte le classi seconde ingresso ore 8,30 – uscita ore 11,30.

Sarà in seguito pubblicato il calendario e l’orario per i giorni successivi.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie saranno forniti dall’istituzione scolastica. In attuazione del Protocollo di sicurezza a.s. 2021.22 si ricorda che :

1. sussiste ’l’ obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Pertanto le famiglie effettueranno, a casa, la verifica della temperatura dello studente e della studentessa applicando la procedura indicata, in caso di temperatura superiore ai 37,5 o sintomi simil-influenzali. ;

2. sussiste il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti .A tal fine l’Istituto ha provveduto ad individuare un locale nel quale far sostare lo studente o la studentessa che presentasse i sintomi indicati, in attesa della consegna ai genitori/tutori;

3. sussiste l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. A tal fine tutti gli studente e le studentesse e tutte le famiglie sono invitate consultare il sito dell’Istituto all’indirizzo www.ipsteleseischia.edu.it. nelle sezioni #ioTornoaScuola ( collegamento col Ministero) e #ioTornoaScuola I.P.S.Vincenzo Telese 2021.22 dove saranno pubblicati tutti i documenti dell’Istituto riguardanti l’avvio dell’anno scolastico.