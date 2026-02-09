Teatro di via Morgioni, conto alla rovescia. Ferrandino: «Tra venti giorni alla comunità»

Sopralluogo questa mattina al teatro comunale di via Morgioni, dove i lavori di ristrutturazione sono ormai alle battute finali. A fare il punto sullo stato dell’intervento è stato il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, che ha illustrato tempi, investimenti e funzioni della struttura destinata a tornare presto a disposizione della comunità e del movimento culturale isolano.

«Stamattina stiamo facendo un sopralluogo qui al teatro comunale a via Morgioni. Oramai i lavori sono alle battute finali. Tra 20 giorni circa metteremo a disposizione questa struttura, questo presidio culturale alla nostra comunità e al movimento teatrale della nostra isola», ha dichiarato il primo cittadino.

Il progetto ha previsto un investimento complessivo di 800mila euro, frutto di un finanziamento della Città Metropolitana e di risorse proprie dell’ente. «È un intervento che è stato finanziato per 500.000 euro dalla Città Metropolitana. Il Comune ha finanziato la ristrutturazione con trecentomila euro di propri fondi, quindi il totale è stato speso e sono stati spesi ottocentomila euro», ha spiegato Ferrandino.

Particolare attenzione è stata riservata alla qualità delle soluzioni progettuali e all’impatto architettonico della nuova sala. «È possibile godere di quelle che sono le scelte architettoniche che hanno valorizzato questa sala, che sono state scelte architettoniche di pregio e quindi bisogna complimentarsi con i progettisti e chi ha seguito la lavorazione», ha aggiunto.

La riapertura del teatro rappresenta un passaggio significativo per l’offerta culturale dell’isola, soprattutto in vista della disponibilità di spazi al chiuso per iniziative pubbliche. «Presto avremo nuovamente a disposizione una sala al coperto per eventi culturali, ma così come incontri tematici specifici. Questa sarà l’unica struttura che sarà messa a disposizione», ha concluso il sindaco.