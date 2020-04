Taxi. Ciro Impagliazzo: “Prendiamo le distanza da quanto espresso da Pesce, ben vengano le idee di Sergio Di Meglio”

Arriva, per quanto riguarda la categoria dei taxi del comune di Ischia, una precisazione da parte di Ciro Impagliazzo, Taxi Ischia 017.

“In risposta all’articolo letto pochi minuti fa riguardante la categoria TAXI del comune di ischia … mi sento in dovere di fare alcune precisazioni a riguardo le affermazioni usate dal collega Pesce:prima cosa vorrei ringraziare chi sta provando a dare in una fase di Emergenza mondiale una mano come sempre fatto in situazioni del genere nella fattispecie Sergio Di Meglio che si è sempre contraddistinto nel suo dovere di cittadino vicino al popolo…ed anche stavolta non si è fatta attendere la sua voglia di ripartire facendolo in modo oneroso e dignitoso…la sua non è altro che una avanzata proposta ad una problematica reale che attanaglia la categoria taxi che da sempre manca di un referente autorevole che non riconosco in Pesce…ci sono tanti colleghi che sposano questa proposta che potrebbe essere una chiave di svolta per ripartire!!!quindi noi prendiamo le dovute distanze da ciò che ha espresso il collega.”