Taxi a Sant’Angelo, la tariffa minima passa da 8 a 10 euro

L’Amministrazione comunale di Serrara Fontana ha proceduto all’aggiornamento della tariffa taxi relativamente alla corsa minima diurna. Le tariffe erano state determinate nel 2002 e poi unificate l’anno successivo tra taxi e microtaxi, comprese le motocarrozzette. Per la verità già nel 2008 era stato richiesto dalla categoria un aggiornamento, ma solo ora la Giunta è intervenuta approvando la relativa delibera…

Dunque nell’imminenza della stagione turistica 2022, la tariffa minima della corsa diurna passa da 8 a 10 euro. Dopo l’aggiornamento le tariffe per taxi e microtaxi sono dunque le seguenti: corsa minima diurna euro 10,00; corsa minima notturna maggiorata del 30% quella minima diurna; scatto di partenza euro 3,00; per ogni scatto successivo di mt. 100 euro 0,20; per ogni minuto di fermata euro 0,20 (pari a euro 12,00 all’ora).

Supplementi: per ogni viaggiatore oltre il quarto 2,50 a persona. Bagagli: borse e valigette esenti; valige eccedenti cm. 50×70 euro 1,50; cani esclusi quelli da grembo euro 2,00. Servizio notturno: dalle ore 22,00 alle ore 6,30 maggiorazione del 30% sul prezzo della corsa. Supplementi: per ogni viaggiatore oltre il quarto, per corse fuori comune euro 1,00; per il giro dell’isola euro 3,50.

La delibera riporta anche le tariffe per le corse più “gettonate” con partenza da Sant’Angelo: per il porto di Forio 25 euro, per Panza centro 15 euro, per la Baia di Sorgeto 20 euro, per Montecorvo 25 euro, per la Scannella 25 euro, per i Giardini Poseidon 25 euro, per i Giardini Mortella 25 euro, per Cartaromana 50 euro, per il Negombo 35 euro, per il Castiglione 40 euro, per il Cretaio 50 euro, per Ischia Porto 45 euro, per Lacco Ameno 35 euro, per Casamicciola 40 euro, per il Castello Aragonese 50 euro, per Serrara centro 25 euro, per il Bracconiere 30 euro, per Fontana centro 30 euro, per il Monte Epomeo 35 euro, per Nitrodi 35 euro, per i Maronti 45 euro, per il Ciglio 20 euro. Il giro dell’isola della durata di tre ore con sosta costa invece 100 euro.