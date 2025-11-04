Tassisti a Casamicciola, ecco le “manganellate” comunali. Sospese sette licenze per la violazione accertata a maggio

Sul “fronte” aperto da Giosi Ferrandino contro i tassisti (uno dei tanti, per la verità) piovono le sospensioni delle licenze, ben sette, per l’episodio verificatosi a maggio scorso, quando nel corso di un “blitz” dei vigili urbani, diversi conducenti di taxi vennero “accusati” di aver lasciato incustoditi i mezzi, per essersi allontanati a poca distanza da dove erano parcheggiati al solo fine di poter trovare riparo dal sole.

Ma inflessibile è arrivata la punizione, con le ordinanze adottate dal responsabile dell’Area VII – Manutentiva – Patrimonio – Demanio ing. Gaetano Grasso.

I sette provvedimenti sono praticamente identici nella forma e nella sostanza e adottati a chiusura del procedimento aperto. Il rup Grasso richiama la nota della Polizia Municipale di Casamicciola Terme del 5.6.2025, con la quale è stata trasmessa la segnalazione in materia di pubblico servizio da taxi, «per la violazione del Regolamento Comunale per la disciplina degli Autoservizi pubblici non di linea: Taxi- Noleggio con conducenti Natanti, approvato con Deliberazione del Consiglio n.28 del 02.09.2024», nonché il verbale di constatazione del 18 maggio. Con quest’ultimo veniva accertata, in tutti e sei i casi, la violazione in quanto «nella qualità di titolare Taxi lasciava incustodito il proprio mezzo».

Il legale dei sei tassisti aveva presentato richiesta di accesso agli atti con la quale chiedeva la sospensione dei termini procedimentali per la presentazione di memorie e documenti. Benché concesso, Grasso riporta che l’accesso agli atti non era stato poi effettuato. Erano però state presentate memorie difensive, che il rup ritiene non essere tali da giustificare la non applicazione della sanzione prevista dal regolamento, ovvero la sospensione della licenza taxi per dieci giorni, trattandosi di prima violazione.

Le ordinanze evidenziano altresì che «sia le memorie sia il ricorso al prefetto hanno ad oggetto l’impugnazione – di natura civilistica – del verbale di contravvenzione al Codice della strada mentre il presente procedimento ha ad oggetto la sanzione – di natura amministrativa – prevista dal regolamento comunale».

Annota quindi che «alcuna norma osta acché, ove una condotta violi due diverse disposizioni (Codice della strada e regolamento comunale), il responsabile non debba soggiacere ad entrambe attesa l’autonomia dei procedimenti».

Nonché «che in ogni caso non risulta emesso né comunicato qualsivoglia provvedimento di sospensione da parte del Prefetto in relazione al verbale di accertamento del 18/05/2025 e che i relativi motivi di impugnazione appaiono prime facie infondati (poiché il verbale risulta congruamente motivato tramite il riferimento all’accertamento della condotta e la relativa sanzione e dal momento che le contestazioni di merito non risultano sorrette da prova nel mentre il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso)».

A tutti e sei i tassisti è stata dunque sospesa la licenza per dieci giorni, intimando loro di consegnare le licenze al Comune presso l’Ufficio SUAP entro 24 ore dal giorno della notifica.