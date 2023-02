Tasse universitarie: sgravi per i residenti del comune di Casamicciola

Per i residenti universitari nel Comune di Casamicciola Terme, per i quali la richiesta di esenzione delle tasse universitarie è stata inoltrata dal Comune di Casamicciola Terme alle università campane, abbiamo discusso e chiesto di estendere l’esenzione anche per tutti coloro che sono iscritti alle università italiane al di fuori della Campania.

Dopo le intelorlocuzioni con il Commissario Prefettizio Dott.ssa Calcaterra abbiamo convenuto che i residenti iscritti alle università italiane al di fuori della Campania si possono rivolgere a noi per fare la richiesta personale al Comune di Casamicciola Terme che poi manda e invia la richiesta di esenzione all’università. Contattare i Presidenti Avv. Agostino Iacono e Ing. Vitale Pitone cell. 3664392690 ovvero 368478075.

Comunicato stampa del Comitato di Casamicciola Terme per la Salvaguardia e Tutela della Salute e dell’Ambiente