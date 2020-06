Tasse comunali, nessun aiuto dal comune di Ischia. Enzo passacarte del governo e stritolatore dei cittadini

Vi diranno un sacco di bugie. Vi diranno che non potevano. La realtà, vedi Capri, dicono che mentono. Ecco i due deliberati del comune di Ischia che stritola nelle tasse i cittadini, le imprese, i contribuenti fatti salvo quelli previsti già dal governo.

il comune di Ischia, infatti, ha deciso non differire le scadenze dell’ IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020 ed il 16 dicembre 2020.

e, come contentino di proporre per l’IMU anno 2020 e sino al 31 marzo 2021 la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo limitatamente ai contribuenti possessori di immobili utilizzati nel comparto turistico – così come previsto dal decreto rilancio (quindi nullo da parte del comune di Ischia) caratterizzato da rilevanti difficoltà economiche.

In merito alla TARI, invece, con molto ritardo, anche Ischia si adegua alle decisioni assunte da Forio mesi fa. Ecco le nuove date

30 settembre 2020 scadenza rata unica e scadenza 1/\ rata;

30 novembre 2020 scadenza 2/\ rata;

31 gennaio 2021 scadenza 3/\ rata;

31 marzo 2021 scadenza 4/\ rata.

L’eventuale conguaglio (sia in negativo che in positivo) per coloro che provvedono al versamento in una unica soluzione entro il 30 settembre 2020 è liquidato entro la scadenza della prima rata per l’anno 2021.