Tassa di Soggiorno, Ischia “inaugura” la nuova norma. Assolto l’albergatore che non la versa

Gaetano Di Meglio | Altri albergatori a processo per non aver versato la tassa di soggiorno con l’accusa di peculato non ce ne saranno più. Questo lo sapevamo già dai giorni in cui l’ex premier Conte varò la norma “salva suocera”, ma oggi abbiamo una delle prime sentenze che accolgono la nuova norma e che scrivono un nuovo futuro per la gestione della tassa dei turisti.

L’interessante sentenza del tribunale di Napoli emessa l’8 febbraio, ha assolto un albergatore ischitano che non aveva versato al Comune di Ischia la tassa di soggiorno. Il tribunale e il pubblico ministero hanno accolte le richieste dell’Avv. Gino Di Meglio che, dopo diverse udienze, aveva chiesto l’applicazione della recente disposizione da intendersi quale interpretazione autentica contenuta nell’art. 5-quinques della legge 215 del 17 dicembre 2021.

Come è noto, se l’albergatore non provvedeva al versamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno pagata dai propri ospiti, rispondeva del grave reato previsto e punito dall’art. 314 c.p. (peculato) in quanto era considerato incaricato di pubblico servizio. Nel recente passato la Suprema Corte di Cassazione aveva anche avuto occasione di chiarire che la norma che aveva operato l’abolitio criminis (l’art. 180 comma 3 del decreto rilancio) poteva trovare applicazione solo per i casi di omesso versamento dell’imposta di soggiorno successivi al 19 maggio 2020, ma non anche alle condotte consumate in epoca antecedente. In quanto la nuova norma ha comportato solo un fenomeno di successione di norme extra penali. Con l’ultima modifica legislativa contenuta nel richiamato art. 5-quinquies della legge 215 del 17.12.2021 è stato invece chiarito che la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, e non di incaricato di pubblico servizio, si applica anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020. La sentenza del Tribunale di Napoli è forse il primo caso di applicazione della nuova norma. Ne consegue che l’albergatore che non versa al Comune l’imposta di soggiorno non potrà più essere ritenuto responsabile del reato di peculato previsto dall’. 314 del Codice penale.

Il processo.

La storia di questo processo, però, ci offre uno spunto tecnico che merita una piccola pausa di riflessione. «Con decreto emesso in data 7 maggio 2018 il G.U.P. del Tribunale di Napoli – si legge nella sentenza – disponeva il giudizio nei confronti dell’imputato, indicando per la comparizione davanti al Tribunale di Napoli, Prima sezione penale, l’udienza del 10 luglio 2018. All’udienza del 4 febbraio 2020 si procedeva all’esame del teste Mazzella Paola, funzionaria dell’Ufficio Tributi del Comune di Ischia e all’esito si disponeva ex art 506 cpp l’esame del teste Bernasconi»

Cosa significa? Nulla di grave, solo la convocazione d’ufficio del Tribunale per il teste “Antonio Bernasconi”. Ma nulla, anche all’udienza successiva Bernasconi è ancora assente e il processo viene rinviato al 2 novembre 2021. Ma davvero possiamo permetterci di avere un dirigente pubblico che non difende le ragioni dell’ente e che, nonostante la convocazione del tribunale, lo stesso è assente? Chissà, forse la domanda contiene anche la risposta.

UN PO’ DI NORMA. DALLA SENTENZA.

Dal 19 maggio 2020, dunque, l’albergatore non è più incaricato alla riscossione dell’imposta, ma diviene soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, obbligato alla corresponsione dell’imposta in favore del Comune in solido con il fruitore del servizio (l’ospite), nei cui confronti ha un diritto di rivalsa di natura privatistica. La novità comporta conseguenze rilevanti dal momento che le somme non sono più automaticamente di proprietà dell’ente pubblico dal momento della loro corresponsione, ma provengono dal patrimonio dell’ospite o, in caso di sua inottemperanza, dal patrimonio del gestore medesimo, ben potendo questo essere costretto ad anticiparle per il soggetto passivo per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e sempre fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo.

Secondo la Sesta sezione, infatti, il co. 3 dell’art. 180 del d.l. n. 34/2020 non investe la norma incriminatrice poiché non modifica la nozione astratta di incaricato di pubblico servizio, ma si limita ad eliminare le condizioni che consentivano di qualificare il singolo albergatore come incaricato di pubblico servizio e, quindi, di contestargli la fattispecie di peculato ex art. 314 c.p.

Da ultimo, come correttamente rappresentato dalla difesa, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina in esame con l’art. 5-quinquies della legge 215 del 17 dicembre 2021, rubricato “Interpretazione autentica del comma 1-ter del/ ‘articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “.

La recentissima norma ha chiarito che “Il comma 1-ter de/l’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 11. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 “. Alla luce dell’interpretazione autentica in bonam partem operata dal Legislatore, cui la costante giurisprudenza costituzionale attribuisce efficacia retroattiva, si impone una immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p., in quanto il fatto contestato all’imputato non è previsto dalla legge come reato.