Tardiva pubblicazione sull’albo: ancora incubo Commissario prefettizio per Casamicciola!

C’è stato chi ha preferito non pubblicare subito sull’albo le liste elettorali e questa vicenda, dal prossimo 30 novembre, potrà condannare Casamicciola Terme ad un altro commissario e ad un’altra campagna elettorale! Sembra assurdo, ma è così!

Il ricorso al TAR contro le elezioni presentato da Abramo De Siano recita: “Precisava, altresì, che “Tale pubblicazione e affissione dovrà avvenire entro sabato 6 maggio 2023, ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni stesse, ai sensi dell’art. 31, primo comma, e 34, primo comma, del d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570, …. ”. Fatto sta che, nonostante tale precisa e tassativa previsione legislativa ribadita dallo stesso Prefetto di Napoli, il Comune di Casamicciola Terme provvedeva alla pubblicazione all’albo pretorio on line dell’elenco con le liste e i nominativi dei candidati soltanto il giorno 8 maggio 2023, con atto prot. n. 571/2023, come si evince dalla pagina web estratta dal sito ufficiale del medesimo ente.

E’, quindi, evidente che la tardiva pubblicazione all’albo pretorio on line dei manifesti elettorali e delle liste dei candidati rappresenti causa di illegittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale e, quindi, in via derivata, anche del verbale di proclamazione degli eletti.

E’ questo il cuore del ricorso che sarà discusso il prossimo 30 novembre nell’udienza pubblica dinanzi al presidente Paolo Corciuolo.