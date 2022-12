Taratà: “Il dramma si è sentito anche in campo. Vittoria dedicata alle famiglie”

Mister Enrico Buonocore ha lasciato il Mazzella subito dopo il triplice fischio, al suo posto, Mister Franco Impagliazzo, Taratà, un’altra stella di questa Ischia capolista e, con lui, analizziamo il 4 a 1 contro la Maddolenese.

Mister, una vittoria che è arrivata alla fine con molte palle gol e l’Ischia sembra essere stregata dal metterla dentro. Poi, alla fine, Simonetti si è sbloccato e negli ultimi due minuti abbiamo dilagato.

Ecco, la sintesi della gara l’hai fatta tu. E’ stata una partita che ne siamo venuti tranquillamente a capo alla fine. Come risultato, però, io vedo una squadra che corre e che riesce a costruire in un arco di 95 minuti 12, 13 palle gol. Che poi, per precipitazione o per errore del singolo, le ha sprecate. Credo che la squadra abbia disputato una buona prestazione nel secondo tempo anche col calare degli avversari. Su questo campo, infatti, negli ultimi 20/25 loro sono calati, ma noi abbiamo continuato a produrre palle gol in continuazione e abbiamo fallito diverse occasioni. Poi – chiarisce Impagliazzo – ci sta che puoi prendere gol nell’arco della partita e a tre minuti dalla fine la puoi riaprire. Fortunatamente abbiamo fatto sia il 3-1 che il 4-1 e a quel punto la partita è terminata”.

Posso chiederle qual è l’aspetto che le è piaciuto di più dell’ischia?

In campo dal punto di vista del carattere. Questa partita ha avuto un aspetto diverso. Per 20 minuti, nonostante stessimo giocando tra le mura amiche e contiamo molto sul pubblico come dodicesimo in campo, perché ci danno un sostegno continuo, per i primi 20, 25 minuti mi sembrava letteralmente una partita a porte chiuse. Giustamente quando non c’è l’incitamento dei tifosi, rimane difficile anche metabolizzare e fare determinate cose. Tutto questo, ovviamente, è legato al dramma che stiamo vivendo. Però la squadra – continua Impagliazzo -, comunque già nei primi 10 minuti era riuscita a crearsi tre nitide palle gol e non ultima, quella allo scadere del primo tempo con Padin di testa sulla linea di porta che non è riuscito a mettere il pallone di testa in porta e ha messo fuori. Nel primo tempo l’Ischia poteva chiudere con 3 4 gol di scarto invece è andata in vantaggio con un solo gol, poi nella ripresa – Impagliazzo è preciso – dopo aver realizzato il raddoppio al dodicesimo, perché con il cronometro memorizzo quando si fanno determinate cose, la partita mi sembrava chiusa. Sono stati bravi loro con i cambi e con l’ingresso di Toure, non avevano mai creato un’occasione da gol, anzi stavano solo lì ad aspettare che passasse il tempo affinché la partita terminasse, e hanno trovato il gol del 2-1. Allora vai un attimino più in apprensione – evidenzia Impagliazzo – perché avevamo fatto dei cambi per dare modo ad altri calciatori di esprimersi e di mettere il minutaggio nelle gambe. La squadra, però, ha prodotto talmente tanto che alla fin fine non si non ci si può imputare nulla. L’aspetto caratteriale, ripeto, dipende pure dalle circostanze. Se scendi in campo con questo dramma che abbiamo vissuto non è facile venire a capo di un risultato come quello odierno”

“Domenica – parlando della gara con il Napoli United – abbiamo fatto una buonissima prestazione, per quanto ad intensità e ad essere padroni del campo, specialmente nella ripresa. Però non abbiamo creato grandi occasioni da gol. Sempre domenica, eccezion fatta per l’occasione del secondo tempo di Brienza, non abbiamo creato grossissime occasioni da gol. Oggi (mercoledì) ne abbiamo create tante e una volta abbiamo preso il palo con Patalano e ci sono stati un paio di salvataggi sulla linea. Simonetti si ha fallito 3 4 palle gol e fanno parte del gioco del calcio, poi segna un gol da centrocampo con il portiere fuori dai pali, come Mertens con la Lazio e anche questo fa parte del gioco”.

Impagliazzo, poi, apre il discorso: “dobbiamo immedesimarci in quella che è la categoria. Se la categoria è questa, i calciatori nostri sono forse un attimino tra i migliori di questa categoria: l’Ischia ha il miglior attacco. Abbiamo preso un altro attaccante, Michele Longo, che ha avuto due palle gol e ha fatto due gol di pregevole fattura perché incrociare due volte la palla sul palo al posto del portiere non è facile. Ripeto, la squadra ha fatto bene e si è mossa in campo in maniera ordinata e, soprattutto quando ha giocato Brienza, c’è stato più linearità nei passaggi. Vabbè, Francolino, non lo dobbiamo scoprire noi. 300 partite in seria A e 50 gol non li fai per caso”.

Oggi è una giornata particolare, troppo particolare. Abbiamo commemorato i primi funerali e siamo tutti tristi

Tutta l’isola è scossa da questo dramma che stiamo vivendo. Già scendere in campo è stata dura. Prima parlavo con Gerardo Lubrano, mister e calciatore d’esperienza non c’è papà del nostro direttore generale e mi ha detto che appena è sbarcato da Procida ha sentito il dolore che si sente ad Ischia. Madre natura ha voluto che noi dovessimo vivere questo dramma. Spero che questa vittoria, se mai può essere di sollievo per le famiglie di questo dramma, la dedichiamo espressamente a loro”.