Tarascio, Yeboah e Florio: il Real Forio diventa “grande” con i primi 3 colpi. Amato pensa al top

Lo scacchiere prende forma: il Real Forio piazza altri quattro tasselli nel nuovo progetto targato Carlo Sanchez. Non si tratta di volti nuovi, ma di conferme importanti per esperienza, affidabilità e personalità. Dopo il rinnovo di bomber Castagna, pronto a guidare ancora l’attacco biancoverde, i turchi blindano altri protagonisti dell’ultima stagione.

La prima conferma è quella di Mario Pistola: il terzino – utilizzato anche da centrocampista all’occorrenza – vestirà la maglia foriana per il quarto anno consecutivo. Corsa, intelligenza tattica e duttilità al servizio dello staff tecnico, che potrà contare su un elemento prezioso anche sui calci piazzati. “Contento di poterti riavere con noi”, ha commentato il presidente Luigi Amato. Resterà anche Bruno Arrulo: il mediano, instancabile motorino della linea centrale, sarà per il terzo anno di fila uno dei pilastri del Real Forio. Grinta, applicazione e senso della posizione lo rendono una vera diga a protezione della difesa, ma capace anche di proporsi in fase offensiva.

“Grande Bruno… Una diga che garantisce qualità e quantità. Ed è portoghese solo per sbaglio perché sembra nato a Forcella”, ha scherzato patron Amato sui social. L’ultima conferma riguarda Antonio Di Costanzo, il “Toro” del reparto difensivo: protagonista con prestazioni solide e gol decisivi nella passata stagione, continuerà il suo percorso in biancoverde. “Felici di riaverti qui”, è stato il commento della società. Sulla trequarti resterà Giovanni Di Lorenzo, un motore inarrestabile, in grado di difendere ed inserirsi per realizzare gol e sfornare assist.

Capitolo mercato: il club è pronto a piazzare i primi colpi in entrata. Ufficialità attese a breve, ma i direttori Vito Manna e Nicola Pisani sono già al lavoro per rinforzare la rosa.

Per la mediana, sarà Antonio Tarascio a rinforzare il reparto centrale del Real Forio. Reduce dall’esperienza con l’Ercolanese, Tarascio è un giocatore di sostanza che garantirà equilibrio, fisicità ed esperienza. Nel suo curriculum spiccano anche tappe vincenti con Pompei e San Marzano. Un innesto che, in attesa della firma e dell’annuncio ufficiale previsto dopo il 1° luglio, aumenterà sensibilmente il tasso di maturità e affidabilità del gruppo.

Anche sul fronte offensivo il tandem Manna-Pisani ha già chiuso per David Nana Yeboah Johnson. L’attaccante, classe 1995, nell’ultima stagione ha fatto faville con l’Heraclea dopo un passaggio vincente alla Sarnese. Velocità, forza fisica, fiuto del gol: Yeboah si è distinto per l’ottimo impatto in zona realizzativa e la capacità di attaccare la profondità. Il club attende solo l’ufficialità, prevista a inizio luglio, per annunciare quello che si prospetta come un tassello fondamentale per il nuovo reparto avanzato biancoverde. L’obiettivo è inserire una punta in grado di spaccare le partite, creare superiorità numerica e dare brio alla manovra offensiva. Un’arma in più per Sanchez in chiave tattica e strategica.

Infine, definito anche l’accordo con Filippo Florio. Il Real Forio ha chiuso la trattativa per riportare l’ex Ischia alla corte di mister Sanchez. Si attende solo la firma, che potrebbe arrivare nei primi giorni di luglio, per rendere ufficiale un’operazione di grande valore tecnico. Dopo la fine dell’esperienza con i gialloblù, Florio ha attraversato un periodo di inattività, ma la tenuta fisica non preoccupa e l’età è ancora favorevole. Classe, corsa e qualità: l’identikit perfetto per completare un organico sempre più ambizioso.