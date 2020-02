Tanti auguri

Auguri per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni sogno che vorrai realizzare, per ogni speranza che ti scalderà il cuore.

I compleanni sono traguardi importanti, sono la somma di attimi di lacrime, di sorrisi, di emozioni, di brividi, respiri e sospiri.

Un augurio speciale ad una donna che merita tutto il meglio.

Con tutto l’Amore che abbiamo, la tua famiglia.