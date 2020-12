Tanti auguri parricchià… e tanto covid a tutti…

Per fare gli auguri al Parroco Don Gioacchino Castaldi in occasione del 40° anniversario di vita sacerdotale, ieri a Lacco Ameno, si è compiuto il delitto perfetto dell’esempio per evitare il contagio da Covid.

La consigliera Monti, il sindaco Pascale, il parroco, il Vescovo altri due prelati tutti vicini e senza mascherina sotto gli occhi, fermi, del comandante Mattera che si presta a questa vergogna senza dire una parola. Bella statuina con mascherina sull’altare affianco all’assessore Tufano (con mascherina!) completa questa sorta di “ultima cena in salsa pandemica laccaiola” con la presenza del vicesindaco Calise, medico, senza mascherina. Azzerato il distanziamento e il dispositivo di sicurezza è un vero e proprio assembramento che mette imbarazzo!

Un assembramento di cariche istituzionali che danno il cattivo esempio e che autorizzano i credenti e i cittadini a non indossare la mascherina e ad unirsi! Poi ci vorrebbero venire a raccontare di stare lontani e di indossare la mascherina per bloccare il contagio da covid!

E come se non bastasse l’offesa ai presenti in chiesa (speriamo pochi), il sindaco Pascale ha anche pensato di diffondere la foto sui propri canali social. Della serie: prendete esempio