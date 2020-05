Grande Festa a San Domenico: Nonno Raffaele compie i suoi primi 100 anni!

Tanti amici si sono ritrovati, a distanza di sicurezza, in strada,per un mini flash mob di auguri a Nonno Raffaele, con anche Don Giuseppe Nicolella che ha intonato la celebre canzoncina di auguri.

Un bellissimo traguardo per Raffaele e per la sua famiglia, una splendida storia carica di gioia in un momento, per tutti, così particolare.

Auguri Raffaele anche da tutta la famiglia de “Il Dispari”