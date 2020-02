Tanti auguri Andrea!

Ha da poco compiuto 84 anni ma lo spirito è sempre quello di un ragazzino. Andrea Impagliazzo non si arrende e si appresta a inaugurare una nuova stagione con il Giardino degli Aranci.

Più di sessant’anni di onorato servizio. Pioniere del turismo isolano. Nel suo locale sono passati tutti i volti noti del mondo. Capi di stato, Regine, calciatori famosi e attori di primo piano, politici e industriali che hanno fatto epoca. Ha fatto conoscere Ischia pur restando a casa propria. Il comune dovrebbe premiarlo per i servizi svolti per la società. Le sue passioni oltre al Giardino sono le sfilate in abiti d’epoca. Indossare quei panni, racconta Andrea, è come farti scivolare addosso le tue radici. Ama più di ogni altra cosa la sua isola e farebbe di tutto per preservarla. Un personaggio d’Ischia. Uomo semplice che con tanta umiltà è riuscito a ritagliarsi un posticino nella società isolana. Lo conoscono più all’estero che a Ischia. Gli ultimi 4 Papi gli hanno conferito i riconoscimenti del Vaticano. Ogni anno Berlusconi gli invia gli auguri di compleanno. Questo è Andrea, circondato dal suo mondo d’orato dove uscirne, nei mesi invernali quando il locale è chiuso, è un vero dramma per lui. Non rinnega la sue origini lavorative, anzi racconta con emozione quando per primo portava il latte per tutta l’isola. Oggi, continua a lavorare, mattatore del Giardino degli Aranci, tutte le sere è presente per arricchire le serate mondane di via Roma. Ad aprile riapre il Giardino degli aranci e una nuova avventura sta per iniziare. Auguri Andrea!