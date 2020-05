Tanti auguri a tutte le Mamme, l’iniziativa degli ospiti di Villa Joseph

Domani è la festa della mamma e, come potete vedere dalle immagini, gli ospiti della struttura Villa Joseph Opera Don Orione situata in Casamicciola Terme, insieme al supporto dell’animatrice sociale Carolina Scotto e a quello dello Staff infermieristico e socio sanitario hanno realizzato alcuni oggetti davvero molto belli: cornici a forma di cuore con la pasta da cucina e colorato con i colori preferiti delle nostre mamme nonne e bisnonne.

Perché il cuore?

“Il cuore – ci scrivono – riflette il tema che vogliamo trasmettere a ognuno di voi :”Il cuore di una mamma non ha confini”… Il cuore di una mamma ama incondizionatamente i propri figli che a loro volta occuperanno un posto grande nei cuori dei propri figli. Inoltre, i nostri ospiti hanno espresso un loro pensiero su questa piccola ma immensa parola “la mamma”. Il loro pensiero è questo: ” La mamma morta o viva è una persona preziosa perché è come il sole, offre sempre calore e dell’affetto. Non c è persona più dolce della mamma. Si tratta di una persona sempre disponibile. Il suo amore è unico e insostituibile. La prima cosa al mondo è la mamma”.

Tutto ciò è merito al ĺavoro di squadra e collaborazione di tutti gli operatori presenti presso la struttura, in ogni settore.”

Una bellissima attività, un messaggio di amore che da Villa Joseph Opera Don Orione arriva, diretto, al cuore di tutti noi.