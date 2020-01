Tante novità in casa ASD OLYMPIC JUDO Forio

Una grande festa ha contraddistinto questo weekend presso il Palazzetto dello sport di Forio.

“Dopo vari anni siamo riusciti a raggiungere un piccolo obiettivo, un pulmino per le nostre trasferte. Ma di certo non ci fermiamo qui. Venerdi prossimo si parte per la prima trasferta agonistica del 2020 .. Grand Prix Cadetti e Juniores circuito Nazionale Italiano Fijlkam Lignano Sabbiadoro Udine .. L’olympic judo forio sara’ presente con 7 atleti.. gara Nazionale valida per l’acquisizione punti ranking list e Qualificazione alle prossime finali del campionato italiano del prossimo mese di Aprile ad Ostia Lido Roma…”