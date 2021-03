Tante le rinunce. Due comitati «chiudono»!

Una volta che la FIGC ha dato l’OK alla ripresa del campionato di Eccellenza, il quadro della situazione in ambito campano non è ancora ben delineato. Al contrario, a livello nazionale si sta definendo anche con dovizia di particolari. Dopo la decisione del comitato regionale dell’Umbria di abbassare la saracinesca, ieri è arrivata identica comunicazione da parte di quello del Friuli Venezia Giulia. Al “via libera” del consiglio federale di far ripartire Eccellenza e Serie C/1 di calcio a 5, due comitati, seppur minori, rispondono dando priorità alla salute. In Abruzzo, le società che hanno aderito sono appena otto, in Basilicata appena quattro, col Melfi capofila. In Lombardia una trentina (meno della metà delle aventi diritto), nel Lazio anche club dall’illustre passato hanno deciso di rinunciare.

Come riportato ieri, se la stragrande maggioranza dei comitati regionali ha invitato le società d’Eccellenza ad esprimere un proprio parere per regolarsi di conseguenza, dando delle risposte precise alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti (ieri alle 18.00 i singoli comitati avrebbero dovuto comunicare il numero delle società intenzionate a riprendere e relativo format), in Campania nulla di tutto ciò. Nessuna delle quarantadue società della massima serie regionale ha ricevuto comunicazioni da parte di chi organizza, incassa e gestisce il campionato. Come avrà fatto il C.R. Campania a comunicare alla LND il numero delle società disposte a ripartire? Qualcuno potrà obiettare che il consiglio direttivo della Lega presieduta da Sibilia è previsto per domani e che si potrebbe provvedere in giornata. Potremmo replicare che di fronte a delle scadenze precise, non sarebbe il caso di derogare… Sarà fatto un sondaggio telefonico in mattinata? Non è dato sapersi. Nel frattempo è certo che Ischia, Pianura, Napoli United e Maddalonese saranno ai nastri di partenza, così come il Real Forio e, forse, il Barano. Nonostante la certezza di conservare la categoria per il secondo anno di fila “causa Covid”, il presidente Massimo Buono ha riferito che «potremo esprimerci una volta compreso come si ripartirà, con quale format e se ci saranno i contributi per i tamponi».

La maggior parte delle società che hanno deciso di non riprendere la via del campo, pone questioni relative al momento tutt’altro che favorevole per riprendere il campionato, alla situazione relativa ai contagi che difficilmente si potrà “dribblare” nonostante verrà importato il protocollo in vigore in Serie D, che comunque finora non ha potuto evitare il rinvio di tantissime partite. Molte società, dal Piemonte alla Sicilia, si sono “chiamate fuori” anche perché a tutt’oggi non vi è alcuna certezza di recuperare le spese per quanto riguarda i tamponi. Alcuni presidenti di società hanno obiettato che il protocollo comporterà delle spese chissà se e quando rimborsate. Per i tamponi da fare ogni settimana, ci si dovrà rivolgere ad un centro specializzato e dunque i costi non saranno come quelli sostenuti da società di altre discipline sportive. I quattromila euro prospettati diverse settimane fa su queste colonne alla fine comunque dovranno essere messi in preventivo dalle società visto che si tratterà di un mini-campionato della durata di quasi tre mesi. Inoltre, una spesa più modica ma importante è relativa alla sanificazione periodica dei locali e delle strutture. E mentre dal governo recepiranno le istanze della Federcalcio, può anche darsi che il campionato si sia già concluso… Una volta appurato che non ci saranno retrocessioni e che i club che non aderiranno ripartiranno comunque dall’Eccellenza, fatti i conti con le problematiche dell’attuazione di un protocollo sanitario identico alla Serie D (ribadiamo che i costi saranno importanti per i club), è lecito immaginare che molti presidenti vogliano piuttosto pensare alla prossima stagione che va, questa si, programmata con tutti i necessari crismi. Questa tuttavia è una linea di pensiero che si registra più nel Centro-Nord, mentre in alcune regioni del Sud c’è una maggiore spinta verso la ripresa dei campionati. In Campania, Puglia e Sicilia, anche se non si conoscono numeri ufficiali, si spera di più nella ripartenza. Meridionali sono le società che hanno creato e diffuso il noto documento unitario sottoposto a LND e componenti del consiglio federale di venerdì scorso.

Ricordiamo che il via libera definitivo (quindi anche agli allenamenti collettivi), è «subordinato alla prioritaria tutela della salute – come recita il comunicato LND – sarà dato dal Presidente federale Gravina, d’intesa con i vice presidenti Calcagno e Dal Pino, una volta recepite le indicazioni specifiche della LND sui format a valle della riunione del Consiglio Direttivo di Lega del prossimo 10 marzo».

S.M.