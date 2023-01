Tanta pioggia ma niente gol, pari fra Spezia e Lecce

LA SPEZIA (ITALPRESS) – Sotto la pioggia battente finisce 0-0 lo scontro salvezza andato in scena al ‘Piccò tra Spezia e Lecce. Vince dunque l’equilibrio con le due squadre che hanno comunque dato vita a una gara bella e piena di occasioni da rete. Risultato che forse sta stretto ai padroni di casa dello Spezia, ma che viene invece accolto a braccia aperte dal Lecce (quarto risultato utile consecutivo in campionato). La gara stenta a decollare nei primi minuti di gioco ma, al 13′, sugli sviluppi di un corner, il Lecce sfiora il vantaggio colpendo nella stessa azione prima il palo e poi la traversa, rispettivamente con Blin e Gonzalez. Scampato il pericolo, lo Spezia prova a riorganizzarsi e, al 24′, i bianconeri mettono i brividi agli ospiti: sulla sinistra, azione personale di Bourabia e cross perfetto per la testa di Gyasi, che però spedisce incredibilmente il pallone sopra la traversa. Il Lecce non si lascia intimorire e, arginata l’offensiva spezzina, prova un nuovo affondo al 36′ con Gonzalez, ma Dragowski non si lascia sorprendere e salva il risultato spedendo il pallone in corner con un tuffo acrobatico. Nella ripresa sprint dopo appena tre minuti dei padroni di casa con la ripartenza di Nzola, ma Falcone è attento e respinge in modo vincente la conclusione dell’attaccante. La risposta del Lecce è immediata e affidata a Strefezza che, al 53′, dal limite dell’area costringe Dragowski agli straordinari. Nonostante la pioggia battente, il ritmo della gara cresce vertiginosamente e, tra il 58′ e il 60’, prima Nzola e poi Agudelo non riescono a sfruttare due ottime occasioni da gol. Gli ultimi minuti della partita sono combattutissimi ma gli sforzi profusi non valgono la rete del possibile vantaggio e la gara si chiude sul risultato di 0-0.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).