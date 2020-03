Tamponi ai contatti del giovane positivo Rizzoli, arriva il reparto dedicato

Ida Trofa | Mentre l’ASL è concentrata, almeno su Ischia, alla ricostruzione dei contatti e dei possibili contagi dovuti al primo caso ischitano di COVID-19, si parte con i tamponi dedicati solo alla cerchia ristretta del ragazzo baranese risultato positivo sabato sera ai test.

Nel caso di positività, come da prassi, infatti, si sta cercando di capire quali siano stati i contatti diretti nella certezza della diagnosi per comprendere se vi sono stati eventuali contagi dopo il suo rientro ad Ischia e a casa. Il DCPM per l’emergenza sanitaria impone, infatti, prima di ogni altra iniziativa, di stabilire quali i contati diretti. Al momento non sembrerebbe difficile stabilire i rapporti diretti e le frequentazioni che ha avuto il giovane nel corso del percorso che lo ha condotto ad Ischia dopo il rientro in Italia e poi all’imbarco verso l’isola prima di raggiungere la famiglia e la sua abitazione. Procedure per le quali si attende la conferma di positività.

Contestualmente, sull’isola, la situazione sanitaria, va comunque regolarizzandosi e si attesta sulla normalità dei controlli e delle autodenunce dettate dallo stato epidemico in corso. Nulla di trascendentale. Oltre alle verifiche legate alla vicenda “Barano”, nelle ultime ore è stato eseguito solo un altro tampone ed è stato programmato a domicilio nel comune di Forio. Cominciano a contenersi le richieste di tampone e verifiche al COVID-19. Nessun ricovero perso l’ospedale Anna Rizzoli legato al Virus. Vuota sia la tenda pre triage e sia la stanza per la contumacia.

Allestita una nuova area per il COVID-19 al Rizzoli. La “medicina” verso la caratterizzazione dei ricoveri per Coronavirus

È stato allestito un mini reparto “Covid 19” attrezzato tra la chirurgia e l’ortopedia. Per ora tre letti e tre ventilatori. L’impianto dei nuovi spazi, oltre quelli già in essere, è cominciato nel pomeriggio di venerdì. La task force del presidio di Via Fundera e della commissione di emergenza per il coronavirus è impegnata in prima linea. Qui è in programma di destinare l’intero reparto di Medicina ai ricoveri per COVID-19. Una misura necessaria nell’ambito del piano straordinario regionale in via di redazione.

Nel frattempo, però, scarseggiano mascherine e altri dispositivi anti contagio per le forze dell’ordine, gli operatori costretti al pubblico e soprattutto per l’ospedale Anna Rizzoli e i sanitari ischitani. Il Governatore Vincenzo De Luca rassicura e dice che “Sono in arrivo” mentre promette guerra e azioni verso il blocco del nord alle forniture dei presidi desinati alla Campania. L’ASL è costretta a razionare.

In Italia

Il possibile rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati, per insufficienza di strutture e strumentazioni, allo stato idonee a fronteggiare l’emergenza, stante la crescita esponenziale della curva di contagio, sta mettendo in crisi la sanità campana ancora di più di quanto non lo fosse prima.

E’ in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l’incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie campane e, pertanto, nelle more della attuazione degli interventi ivi previsti, risulta indispensabile l’adozione di ulteriori misure volte a garantire la sicurezza per i cittadini che circolano per motivi strettamente necessari e della collettività in generale.

Nella giornata di venerdì 14 marzo il bollettino della Protezione civile ha fatto registrare il dato più basso di sempre rispetto all’esplosione del contagio ma anche l’ennesima vittima tra i sanitari un operatore del 118 47enne di Bergamo.L’Istituto Superiore di Sanità teme un ulteriore peggioramento della situazione: i comportamenti irresponsabili della scorsa settimana, quando ancora le misure più dure del governo non erano in vigore, potrebbero aver causato una diffusione del virus che realizzeremo solo nelle prossime ore anche all’esterno delle aree finora colpite. In Italia 21.157 casi: 2.795 più di ieri. 243 in Campania +30 rispetto a giovedì i tamponi complessivi sono 109.170, oltre 74mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. 14 marzo 2020 dato di contagi e vittime più basso da quando è cominciata l’emergenza.