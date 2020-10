Tampone negativo per il sindaco di Procida

“Tampone negativo, ringrazio per l’affetto dimostrato” così Dino Ambrosino annuncia la sua negatività al Covid. Ieri, infatti, aveva annunciato di essersi sottoposto a tampone per la presenza di alcune linee di frebbe.

“La comunità – continua – non deve mai perdere questa sua eccezionale umanità. Mi ero spaventato perché non avevo mai avuto febbre con sintomi nuovi per me. Continuiamo a mantenere alte le nostre difese e a sostenere tutti coloro che restano contagiati dalla malattia. Con il comportamento responsabile di ciascuno, riusciremo ancora a disperdere il coronavirus. Forza” .