Incidente a Casamicciola, un ferito e traffico in tilt

Incidente a Casamicciola Terme. In via Tommaso Morgera due auto si sono scontrate a seguito di una errata manovra per l’ingresso nel parcheggio Anas. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Ferito il conducente di una delle due vetture coinvolte. Sul posto i vigili urbani prontamente intervenuti con il Maresciallo Sandro Impagliazzo e l’agente Luigi Di Costanzo. Soccorso il ferito, sarà trasportato presso il vicino Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno.

Traffico in tilt e carroattrezzi sul posto.