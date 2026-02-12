Tamì | #4wd

Sarà contento il mitico Pasquale Albano, personaggio estremamente popolare di quella Ischia genuina che sta progressivamente sparendo (o è forse già sparita del tutto), che oggi ha intorno a sé, all’altro mondo, tutti e quattro i sacerdoti che avrebbe voluto ai suoi funerali: ‘u prè ‘a mà (il prete della Mandra, Don Max Lauro), ‘u paicchià Polì (il parroco Polito), ‘u mò chià chià (il monaco grasso grasso, padre Amedeo Napolitano) e Tamì (don Camillo D’Ambra).

Sì, oggi che anche Tamì, don Camillo, dall’alto dei Suoi cento anni, è passato dalla terra al Cielo, il quadro del buon Pasquale si completa. Ma al tempo stesso, per quanto una comunità matura stia affrontando commossa ma serena la morte di un suo figlio così amato e longevo, dall’altra si ha l’impressione, in seno alla Chiesa Cattolica isclana, che la Sua scomparsa abbia creato immediatamente un vuoto del tutto incolmabile.

L’indiscussa umiltà, l’altissima spiritualità, l’enorme cultura non solo teologica di quell’omino piccolo piccolo ma grande più di qualsiasi pseudo-gigante della nostra società moderna lo ha reso un’icona in vita, ma ne impone il modello di irreprensibile uomo di Dio anche post-mortem, in barba al vecchio detto secondo cui, alla fine, “morto un papa se ne fa un altro”.

Don Camillo D’Ambra non è stato solo un sacerdote, ma una presenza, di quelle irripetibili che non fanno rumore, che non cercano riflettori, ma che ti restano addosso come un profumo discreto e persistente. Lo incontravi e avevi subito la sensazione di essere davanti a qualcuno che aveva fatto pace con il tempo, con la storia e soprattutto con Sé stesso. Cento anni di vita non Gli avevano tolto lo stupore, né la curiosità, né – cosa rara – la capacità di ascoltare davvero. Il Suo è stato un patto di santità con Nostro Signore, rispettato dall’inizio alla fine.

In un’epoca in cui anche nella Chiesa spesso si corre, si organizza, si programma, tentando invano di restare al passo coi tempi, don Camillo testimoniava la potenza della lentezza. La Sua era una fede abitata, non esibita. Non servivano grandi discorsi: bastava uno sguardo, una parola misurata, una benedizione data senza fretta. Aveva vissuto guerre, epoche diverse, trasformazioni sociali, religiose e culturali enormi; eppure non aveva mai smesso di credere che l’uomo, se messo davanti a Dio con onestà, potesse ancora migliorare.

Per Ischia, e per la diocesi in particolare, la Sua figura era un ponte tra mondi diversi: tra la Chiesa di ieri e quella di oggi, tra la tradizione e il presente incerto. Era la memoria viva di un clero pur rarissimo che non si sentiva élite, ma popolo. Ed è forse questo che oggi mancherà di più di Lui: non tanto il sacerdote colto e alla mano al tempo stesso, ma l’uomo capace di vivere il Suo ruolo mai sopra le righe.

Con don Camillo se ne va un certo modo di essere Chiesa: sobrio, silenzioso, essenziale, tutt’altro che bisognoso di slogan né di battaglie mediatiche per affermarsi. Nel giorno della Madonna di Lourdes, patrona dei sofferenti e degli umili, la Sua salita al Cielo sembra quasi un segno, come se la Provvidenza avesse voluto richiamare a sé uno dei suoi servitori più fedeli proprio sotto quello sguardo materno che don Camillo aveva invocato per tutta la vita.

Ischia oggi lo saluta con gratitudine e, perché no, con tanta malinconia. E forse, più che piangerne la morte, dovremmo interrogarci sul perché siano diventati così rari. Ecco, Don Camillo lascia a noi tutti anche questa domanda, a cui è decisamente difficile rispondere. Io sono grato a Dio di aver condito la mia vita con la Sua presenza. Come lo sono a Don Giuseppe Nicolella (un altro prete tutt’altro che di facciata) per essersi reso fino all’ultimo Suo angelo custode con una devozione quasi filiale che non può che fargli onore.

Addio, Tamì! Come San Giovan Giuseppe della Croce, invoca al Buon Dio la Sua protezione per questa Tua amata isola alla deriva.