Talk online: la cultura non isola, Procida inventa

«Le isole sono come le idee. Deserte, affascinanti. Operano come riserve,

catturano le storie e danno riparo agli uomini sin dalla creazione del primo poema»

Maylis de Kerangal

Il percorso che ha portato alla creazione e consegna del dossier di candidatura di Procida a Capitale Italiana della Cultura per il 2022 è una significativa esperienza di innovazione sociale, per la centralità del concetto di “cittadinanza culturale”, per il modello di vita urbana attiva e orientata dalla cultura.

Il talk è un’occasione per continuare ad innescare un flusso autogenerativo di apprendimento e di coinvolgimento collettivo attorno al tema “la cultura non isola”, poichè crediamo che i risultati di un progetto culturale non si risolvano nell’evento, bensì producano un sapere interiorizzato e una nuova capacità progettuale, economica ed etica.

Il programma di talk on line “la cultura non isola” – tema portante della progetto culturale dell’isola di Procida – si sviluppa in cinque puntate che ne ripercorrono le sezioni del dossier di candidatura:

procida inventa: processi e artistici e rigenerazione urbana.

Procida immagina: intelligenza creativa della collettività e la capacità di liberarla e organizzarla.

Procida ispira: l’isola quale fonte d’ispirazione, luogo reale e spazio dell’immaginario.

Procida include e impara: inclusione sociale mediante i linguaggi dell’arte per il rafforzamento della comunità educante.

Procida innova: rapporto tra cultura e innovazione in un percorso di ripensamento strategico del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Procida inventa da Palazzo D’Avalos

parteciperanno:

Antonio Carannante, assessore Comune di Procida

Gennaro Carillo, filosofo

Daniele De Cicco, docente di cinema

Rosalba Iodice, architetto

Alfredo Pirri, artista

Agostino Riitano, direttore della candidatura Procida Capitale della Cultura 2022