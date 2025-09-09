martedì, Settembre 9, 2025
Tajani su attacco a Doha “Escalation allontana cessate il fuoco”

Italpress
Italpress
ROMA (ITALPRESS) – “Qualsiasi azione di escalation allontana la
possibilità di cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza. Così il
ministro degli Esteri Antonio Tajani in dichiarazioni ai media a
Villa Madama, commentando l’attacco di Israele contro la
leadership del gruppo armato palestinese Hamas a Doha, in Qatar.
“L’Italia lavora intensamente perchè si possa raggiungere accordo
di cessate il fuoco”, ha affermato. Tajani ha aggiunto che
l’Italia “sostiene la proposta americana” per un nuovo accordo di
cessate il fuoco. Riguardo alla presenza di connazionali a Gaza,
Tajani ha detto: “Non ci sono problemi per i circa 300 italiani
che vivono in Qatar”.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

