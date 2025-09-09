Tajani su attacco a Doha “Escalation allontana cessate il fuoco”

ROMA (ITALPRESS) – “Qualsiasi azione di escalation allontana la

possibilità di cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza. Così il

ministro degli Esteri Antonio Tajani in dichiarazioni ai media a

Villa Madama, commentando l’attacco di Israele contro la

leadership del gruppo armato palestinese Hamas a Doha, in Qatar.

“L’Italia lavora intensamente perchè si possa raggiungere accordo

di cessate il fuoco”, ha affermato. Tajani ha aggiunto che

l’Italia “sostiene la proposta americana” per un nuovo accordo di

cessate il fuoco. Riguardo alla presenza di connazionali a Gaza,

Tajani ha detto: “Non ci sono problemi per i circa 300 italiani

che vivono in Qatar”.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-