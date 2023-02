Tajani “Minacce? Continuo a lavorare con serenità”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono lettere di minacce che arrivano al Ministero. Se ne sta occupando la Guardia di Finanza. Stanno vedendo loro il da farsi. Non è che uno si fa intimidire perchè minacciano di morte. Non so chi sia chi ha inviato la lettera, se ne occupano le Forze dell’Ordine, ma alla Farnesina le misure di sicurezza sono state già innalzate dopo che ci sono state le minacce degli anarchici. Continuiamo a lavorare con grande serenità”. Queste le parole di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorà su Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sulla lettera di minacce arrivata alla Farnesina.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).