Tajani “L’Ucraina entrerà nella Nato ma non a guerra in corso”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Ucraina nella Nato? La decisione di fatto c’è, il problema è quando. Certamente non con la guerra in corso, questo comporterebbe dei rischi. Noi vogliamo lavorare per la pace con sostegni di tutti i tipi, sosteniamo tutte le iniziative di pace”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di “Non stop news” su Rtl 102.5.“C’è un primo passo verso l’adesione dell’Ucraina, ma si deve evitare una escalation con la guerra in corso”, ha aggiunto Tajani, che sul conflitto ha sottolineato: “E’ difficile capire cosa vogliono fare i russi che hanno avuto dei momenti di difficoltà ultimamente, noi ci auguriamo che il conflitto finisca prima possibile e che gli ucraini possano conquistare parti importanti del territorio. Siamo al lavoro per obbligare i russi a tornare da dove sono partiti, poi seguiranno le trattative. Devono rimanere aperte le porte della diplomazia, non è facile trovare una soluzione in questo momento”.

