Taglio trasporti marittimi, Unione Associazioni Sindacali: “Sindaci facciamo fronte comune, anche con contributo a compagnie”

Con una nota ai sindaci dell’isola d’Ischia, l’unione delle “associazioni sindacali” composta da New Atec Ischia, Aicom-Aicast associazione Ischia Commercio turismo e servizi, Confcommercio, Confesercenti e Federalberghi accende un riflettore, importante, sull’azione di isolamento progressivo che iniziamo a vivere con l’avvento dell’autunno e dell’inverno.

Con la riduzione dei flussi turistici, il taglio dei collegamenti diventa una priorità economica per gli armatori del golfo e una condanna per gli isolai. Tuttavia, nel silenzio totale, nessuno alza la voce contro la Regione Campania e chiede la realizzazione di corse regionali invernali sostenute dal bilancio di De Luca. Un bilancio che, lo ricordiamo, viene sperperato con corse inutili d’estate che costano milioni di euro!

“Gentilissimi Sindaci – scrivono i rappresentanti delle categorie -, con la presente per sottolinearvi un problema di notevole importanza che da qui a breve penalizza la nostra isola su molteplici aspetti. A partire dall’inverno 2020 (anno dello scoppio della pandemia da Covid-19) la Regione Campania, durante il periodo invernale dimezza le corse delle navi traghetto da Napoli per Ischia e viceversa creando enormi disagi all’utenza. Quest’ anno, infatti, a partire dal 6 novembre le suddette corse effettuate dalla compagnia di navigazione Medmar non saranno rinnovate poiché hanno concessione semestrale (da aprile a ottobre) e non più annuale rimandando tale rinnovo al 1 aprile 2024. La mancanza di questi servizi comporta gravi disagi all’utenza nello specifico al comparto dei trasporti ma anche ai pendolari che utilizzano tale servizio per svariate vicissitudini”.

La nota che richiama una evidenza economica se consideriamo che la Regione Campania investe ZERO euro per i trasporti marittimi verso le Isole e ne sperpera milioni sia per corse inutili estive sia per i collegamenti via terra, continua “Il taglio dei collegamenti marittimi da e per Napoli comporta l’aumento del traffico veicolare sul porto di Pozzuoli. Scalo che, come ben sapete, già presenta una grandissima problematica a causa dell’aumentare del bradisismo, aspetto da non sottovalutare e da sottoporre all’attenzione degli addetti ai lavori in Regione considerato che qualora la situazione vada avanti verso questa direzione tra non molto autovetture e autocarri non saranno in grado di Imbarcare/sbarcare dalle navi traghetto” evidenziano.

“Le scriventi associazioni – concludono – con questa nota sono a chiedervi un sostegno concreto e congiunto affinché si possa instaurare una risoluzione al problema insieme all’assessorato ai trasporti della Regione Campania anche con un eventuale contributo economico a favore delle compagnie di navigazione. Certi di un vostro celere riscontro, salutiamo cordialmente.”