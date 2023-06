Tagliati i gelsomini. A Forio fiori scambiati per erbacce

L’arrivo del sindaco Stani Verde a Forio ha prodotto un effetto immediato: si è attivata una macchina ferma da tempo. Per mettere in ordine il paese, infatti, gli sgangherati uffici comunali – complici comunque del disastro amministrativo del prima delle elezioni – stanno provando a dare mostra di sé con i nuovi amministratori.

Una cosa buona? Non sempre! E’ il caso della denuncia di “Lu Lu Coppa” che mostra come gli operatori della Ego Eco abbiano tranciato una pianta rigogliosa e in piena fioritura di gelsomini! Un colpo al verde di Forio e la dimostrazione che anche per pulire ci vuole conoscenza e mestiere. Un danno grave!

Le parole di Lu Lu: “Oggi abbiamo trovato i gelsomini in piena fioritura tagliati e deturpati fino a ieri erano in fiore, non ostacolavano nessun passaggio ed erano da noi ben curati. La stessa cosa sta succedendo in altre strade di Forio, perché quelle poche cose carine si rovinano mentre i vicoli restano sporchi e trascurati…”

Serve maggiore attenzione!