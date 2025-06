Taglialatela rilancia, Carlino torna a bordo: l’Ischia riparte con ambizione, idee chiare e voglia di competere

Francesco Fiorillo | Si riparte. Tra certezze ritrovate, dubbi ormai risolti e nuove prospettive, l’Ischia Calcio si prepara a voltare pagina per guardare al futuro. La stagione 2025/26 della Serie D è alle porte e per la compagine gialloblù è già tempo di lavorare, programmare, costruire. Il campionato non aspetta, e la società isolana è chiamata a farsi trovare pronta per affrontare nuove sfide con la determinazione di chi vuole alzare l’asticella.

Il presidente Pino Taglialatela, sempre più figura centrale nella vita del club, è in prima linea per delineare il nuovo assetto dirigenziale. Nelle ultime settimane si sono intensificati gli incontri e i contatti, nell’ottica di rafforzare la struttura societaria e gettare basi solide per una programmazione pluriennale. Il segnale più chiaro e rassicurante è arrivato domenica scorsa: un summit in barca con Lello Carlino – imprenditore da sempre vicino ai colori gialloblù – ha sancito il rientro accanto all’ex portiere. L’incontro, informale nella cornice ma sostanziale nei contenuti, ha segnato una svolta importante. Secondo quanto trapelato, il confronto tra le parti è stato positivo e costruttivo: si è parlato di bilanci, di investimenti, ma anche di identità sportiva, progettualità e ambizioni.

L’obiettivo dichiarato è quello di dare all’Ischia una governance stabile, solida, che possa guardare con fiducia alle prossime stagioni. L’ipotesi di inserire un direttore generale all’interno dell’organigramma è sempre più concreta. Si tratterebbe di una figura ponte tra la società e l’area tecnica, in grado di coordinare il lavoro quotidiano e gestire al meglio le diverse componenti operative. Una necessità emersa già nella seconda metà della scorsa stagione, quando alcuni vuoti dirigenziali si sono fatti sentire nei momenti più delicati del campionato. Intanto resta d’attualità anche la questione allenatore. Antonio Foglia Manzillo, tecnico protagonista della salvezza con gli isolani, avrebbe dato la propria disponibilità a restare sull’isola.

Tuttavia, il club sta riflettendo anche su altri profili: tra questi ci sarebbero allenatori con esperienze in categoria, pronti a sposare un progetto serio, ambizioso e sostenibile. Le prossime ore potrebbero essere decisive: la sensazione è che il nodo della guida tecnica sarà sciolto prima dell’apertura ufficiale delle iscrizioni al prossimo campionato.

Sul fronte agonistico, il mosaico della nuova Serie D comincia a delinearsi. Al momento sono 165 le società aventi diritto all’iscrizione, ma il numero è destinato a cambiare. Diverse realtà vivono situazioni finanziarie complicate e potrebbero non formalizzare la propria partecipazione, aprendo così scenari legati a ripescaggi e rimodulazioni, anche per quanto riguarda la categoria superiore. L’Ischia osserva con attenzione, consapevole che ogni cambiamento può influenzare la composizione dei gironi.

A tal proposito, il club attende di conoscere la propria collocazione geografica all’interno dei tre gironi che comprenderanno le squadre campane. Tra le possibili avversarie, oltre alle già note Afragolese e Real Normanna, potrebbe esserci anche il Nola, che ha acquisito il titolo sportivo della Puteolana. La Real Normanna, allenata da Luigi Sanchez, ha centrato la promozione battendo il Modica nei playoff interregionali, mentre i rossoblù dell’Afragolese hanno vinto con merito il proprio girone di Eccellenza.

La composizione dei gironi è un tema centrale, anche in ottica futura. Lo scorso novembre, infatti, il Dipartimento Interregionale della LND ha espresso l’intenzione di tornare al format standard di 162 squadre, divise in nove gironi da 18. Una configurazione che rappresenta un passaggio intermedio verso una più profonda riforma, prevista per la stagione 2026/27, quando il numero dei gironi potrebbe essere ridotto da nove a otto.

Una scelta che comporterebbe un innalzamento ulteriore del livello medio e una maggiore selezione all’interno della categoria. Dal 4 al 10 luglio si aprirà ufficialmente la finestra per le iscrizioni al prossimo campionato. In quella settimana le società dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per essere ammesse al torneo.

Sarà poi la Co.Vi.So.D. – l’organo di vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria delle società dilettantistiche – a pronunciarsi sulle domande pervenute. Soltanto a fine luglio si avrà un quadro più chiaro e definitivo degli organici. L’ufficializzazione dei gironi dovrebbe arrivare non prima di agosto.

Nel frattempo, l’Ischia lavora sotto traccia ma con intensità. Ogni tassello conta, ogni decisione pesa.

Dalla scelta del nuovo allenatore al possibile annuncio di figure dirigenziali chiave, fino alla costruzione della rosa: la nuova stagione è già cominciata, anche se il fischio d’inizio è ancora lontano. L’obiettivo è chiaro: costruire un’Ischia forte, credibile, competitiva. Una squadra che possa entusiasmare il pubblico del “Mazzella” e riportare entusiasmo sull’isola. Con la passione di sempre e la voglia di guardare avanti, a testa alta.