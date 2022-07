Tafferugli e reazioni, la nuova area NCC “colpisce” tutti di sorpresa

Le rivoluzioni e i cambiamenti non si annunciano, si fanno. E’ questa una delle regole che si devono seguire quando vuoi applicare una novità che sai non essere gradita. La nuova disposizione di Comune e Capitaneria che disloca la sosta degli NCC presso la Pagoda (lì dove è stato tagliato un pezzo di Pineta negli anni scorsi e per il quale è stato costruito il Ponte Paolo) ha vissuto un “BATTESIMO” di brutte figure, di denunce, di aggressioni e di tutto quello che procederà.

Questa mattina, infatti, la sorpresa del cambio ha colto di sorpresa gli autisti degli NCC che, in alcuni casi, hanno cercato di farsi giustizia con la violenza e sono andati in escandescenza come fanno gli animali quando non hanno cosa fare.

Urla, litigi e potenziali aggressioni a vigili urbani e ausiliari del traffico in bella mostra davanti a turisti attoniti e scandalizzati. Si può essere contro le decisioni delle autorità e ci si difende davanti al TAR, non certo volendo aggredire chi fa rispettare due ordinanze: una del sindaco e una del comandante del Porto. Ma anche questo, il casino della prima volta, era tutto previsto.

Nel frattempo, mentre scattavamo le foto alle 12.00, due NCC erano negli spazi dedicati e altri due furbi, fuori spazio vicino al BarMar.

Nel frattempo, FRANCO, a nome dei rappresentanti degli NCC mi ha scritto: “salve direttore sono un vostro lettore vi scrivo queste poche righe in qualità di rappresentante al momento di tutti gli autisti NCC dell’isola. Dopo le strisce blu all’ospedale nel bel mezzo della stagione turistica il sindaco di Ischia se ne esce con una delle sue per fare cassa sulla categoria ben 3 euro per mezz’ora e non si sosta più di un ora con tutti i ritardi che hanno aliscafi e traghetti. Ci hanno confinati in un imbuto dietro Pagoda, solo per uscire di lì ci vuole un ora visto lo spazio e dopo aver pagato non si riesce neanche a mettere bagagli in auto visto gli spazi esigui. Stamattina ci sono stati tafferugli con i vigili e non escludiamo di scioperare e bloccare il porto adesso basta scendiamo per lavorare o per fare la guerra con vigili o con i privati che nonostante divieto sosta e fermata che comporta decurtazione punti veniamo minacciati e lasciati fuori dai nostri stalli. Il comando vigili se ne frega e non è mai presente Direttore lei e la voce di noi tutti.. ci aiuti con un suo articolo. Sul porto posti per noi ci viene detto non ci sono ma sostano tantissime auto privati compiacenti della capitaneria dovremmo fare un esposto in procura?”

Mi ero ripromesso di non pubblicare nessuna nota da parte degli NCC perché, in passato, la stessa Categoria si è rimangiata quello che ha detto e scritto e ha scaricato, da puri infami, le loro parole su chi le aveva solo pubblicate. Il caso limite quando il Capitano Meloni iniziò a cambiare la loro destinazione e loro, tutti gli NCC, prima mi inviarono una nota e poi chiesero scusa a Meloni e attaccarono me. Se e quando gli NCC sciopereranno noi saremo li a testimoniare la loro protesta perché è giusto che la protesta abbia voce, ma lasciateci un po’ di giusta prevenzione perché nella vita commettere errori è umano, ma perseverare…