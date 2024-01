TAFAZZI LACCHESI. Pascale e De Siano mettono nei guai Alessandro Dellegrottaglie e si oppongono all’archiviazione

Gaetano Di Meglio | Tafazzi è un personaggio ideato da Carlo Turati e interpretato da Giacomo Poretti, componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, la cui caratteristica principale è l’autolesionismo. Tafazzi possiede una corporatura piuttosto robusta. Ama il wrestling e le arti marziali. Indossa sempre una tuta a calzamaglia nera con un sospensorio di colore bianco e quando combatte combina guai. Ama inoltre colpirsi l’inguine con una bottiglia di plastica vuota mentre saltella canticchiando Gam Gam.

Partiamo da questa immagine, un po’ datata sicuramente, per raccontare l’ultima figuraccia collezionata dall’amministrazione comunale di Lacco Ameno. Una figuraccia che fa ridere sul serio.

Come vi abbiamo raccontato, nei mesi scorsi, oltre ad un ricorso cautelare presentato dinanzi al Tribunale Civile e che si discuterà il prossimo 18 gennaio, il comune di Lacco Ameno dopo aver perso ogni possibile azione al TAR e al Consiglio di Stato, aveva cambiato strategia e aveva denunciato Giuseppe Perrella, della Marina di Capitello, penalmente.

Una denuncia affidata all’avv. Vignola che, però, si è trasformata in un autogol vero e proprio e ha prodotto – oltre che ad un siparietto alla Tafazzi – una condizione di imbarazzo amministrativo di non poco conto.

In parole povere, la denuncia firmata da Giacomo Pascale e da Giovanni De Siano vede imputato Alessandro Delle Grottaglie più Giuseppe Perrella. Il sindaco e il consigliere comunale hanno messo nei guai il loro dirigente. Oltre che, tra l’altro, ad aver ricevuto un altro schiaffo in faccia dalla magistratura inquirente che non solo ha imputato Delle Grottaglie ma ha anche ritenuto di non procedere con la denuncia penale presentata tanto che il pubblico ministero, Fabio De Cristofaro, ne ha chiesto l’opposizione.

E come se non bastasse il Comune di Lacco Ameno, in particolare il sindaco Pascale e il consigliere delegato al Porto, Giovanni De Siano hanno anche presentato opposizione all’archiviazione. In poche parole, a tutti i costi vogliono che Alessandro Delle Grottaglie vada sotto processo insieme con Giuseppe Perrella. E’ questa la zappa che Pascale e De Siano si sono buttati sui piedi.

A questo punto, però, entra in gioco la scelta del comune che, in parole povere ha chiesto al GIP, il giudice per le indagini preliminari di avviare lo stesso il processo contro il responsabile del comune Alessandro Delle Grottaglie. Che lo facesse contro Perrella, al netto dell’ennesima figuraccia, ci poteva anche stare, ma che lo si faccia contro uno dei “loro” è davvero il colmo di una vicenda che fa arrossire. Per non dire altro.

La richiesta di archiviazione del PM, al netto dei marchiani errori di digitalizzazione con Marina del Capitello che diventa Marina del Castello e con Alessandro Delle Grottaglie che viene indicato come residente a Grumo Nevano, porta in evidenza un altro errore del comune di Lacco Ameno, ma di questo ne parleremo in un’altra occasione.

LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Il Pubblico Ministero dott. Fabio De Cristoforo letti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di: DELLEGROTTAGLIE ALESSANDRO (abuso d’ufficio, art. 323 c.p.; omissione d’atti d’ufficio 328 c.p.) e PERRELLA GIUSEPPE (peculato art. 314 c.p., Inadempimento di contratti di pubbliche forniture 355 c.p., Frode nelle pubbliche forniture 356 c.p. e Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice 388 c.p.) motiva la sua “richiesta di archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio”.

Il dott. De Cristofaro prende atto “che il presente procedimento ha ad oggetto i fatti esposti da PASCALE GIACOMO (Sindaco del Comune di LACCO AMENO) e DE SIANO GIOVANNI (Consigliere Comunale del Comune di LACCO AMENO) nella denunzia-querela presentata in data 19.09.2023 in ordine alle vicissitudini conseguenti al contratto di sub-concessione sottoscritto in data 28.03.2017 dal Comune di Lacco Ameno e dalla società “Marina del Capitello s.c.a.r.l.” avente ad oggetto le aree e gli spechi acquei del Porto Turistico di Lacco Ameno al fine di realizzare “la progettazione, l’esecuzione e la gestione degli approdi del Comune di Lacco Ameno” ai sensi dell’art. 45-bis del Codice della Navigazione, con scadenza prevista per l’08.06.2021; che gli esponenti riferivano che il suddetto rapporto di ”project financing” tra il Comune e la società “Marina Del Capitello” era stato caratterizzato “da una lunga serie di inadempienze da parte della predetta società, che dava luogo ad un nutrito contenzioso”; che l’Ufficio Legale del Comune di Lacco Ameno aveva redatto, al riguardo, un’articolata “relazione” ripercorrendo le delibere che avevano condotto in data 28.03.2017 alla sottoscrizione con la società “Marina Del Castello” del contratto di “Riqualificazione del sistema degli ormeggi per la nautica da diporto mediante concessione della progettazione, dell’esecuzione e della gestione degli approdi del Comune di Lacco Ameno”;

IL RUOLO DI DELLEGROTTAGLIE

“che emergeva – si legge nella richiesta -, al riguardo, che tale contratto venne sottoscritto da Dellegrottaglie Alessandro (in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lacco Ameno) e Perrella Giuseppe (in qualità di legale rappresentante della società “Marina Del Castello s.c.a.sr.l.); che nella predetta “relazione” erano state, in particolare, ricostruite le inadempienze contrattuali della società “Marina Del Castello” aventi ad oggetto il mancato pagamento delle somme dovute per la T.A.R.I. per l’anno 2019 ed il mancato pagamento del canone di concessione annuale dall’anno 2019, circostanze che inducevano in data 14.08.2020 il Responsabile del Servizio demanio marittimo alla revoca della concessione; che in seguito al suddetto provvedimento di revoca della concessione derivava, ancora, un lungo contezioso amministrativo sino a giungere all’adozione, da parte dello stesso Servizio demanio marittimo, di un provvedimento di intimazione alla società “Marina Del Castello” al rilascio delle aree interessate dalla concessione, così come previsto dalla scadenza naturale della concessione;

IL “FAMOSO” LODO

che ancora una volta ne conseguiva un complesso contenzioso amministrativo (caratterizzato da alterni provvedimenti di natura cautelare e nel merito in ordine alla richiesta di annullamento del provvedimento di revoca della concessione) seguito da un giudizio di accesso ad arbitrato ex art. 806 c.p.c. instaurato dalla società “Marina Del Castello” (volto “ad accertare e dichiarare l’inadempimento del Comune di Lacco Ameno” per non aver consentito alla società concessionaria “di utilizzare la totalità delle aree, degli immobili e degli specchi acquei oggetto dell’affidamento della concessione e non ha consentito la realizzazione della totalità dei lavori oggetti del Piano Economico Finanziario”); che in data 20.06.2022 veniva emesso il lodo definitivo con il quale il Collegio arbitrale effettuava articolate statuizioni con riguardo agli obblighi risarcitori a carico del Comune di Lacco Ameno, fatto che determinava, ancora, ulteriori contenziosi innanzi alla Corte di appello di Napoli; che la “relazione” si concludeva osservando che le aree demaniali dell’approdo turistico del Comune di Lacco Ameno “restano ancora nella disponibilità della società Marina Del Castello nonostante la morosità della società e la scadenza del contratto di project factoring” e che “allorquando il Responsabile del Servizio Demanio del Comune di LACCO AMENO … si è recato presso le aree per recuperarle alla pubblica fruizione, non ha ottenuto il supporto delle Forze dell’ordine convenute, in attesa dei provvedimenti del T.A.R. “; che i denunzianti, quindi, rappresentavano la persistenza di una occupazione sine titolo delle aree demaniali da parte della società “Marina Del Castello” e le violazioni da parte della società concessionaria a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in data 28 marzo 2017 con riferimento, appunto, al mancato pagamento del canone annuale ed agli inadempimenti degli ulteriori obblighi assunti in concessione (ossia, in estrema sintesi, la realizzazione di opere di natura ordinaria e straordinaria, il rimborso al Comune dei canoni per la fornitura di energia elettrica, la mancata corresponsione degli importi della TARI);

L’ESCUSSIONE DI GIOVANNI DE SIANO

“che si è proceduto all’escussione di De Siano Giovanni, che ha ripercorso le vicissitudini sopra riassunte indicando che “la sub-concessione aveva la durata di cinque anni, con termine nell’anno 2021 e la società “Marina Del Castello” avrebbe dovuto corrispondere al Comune un canone di 170.000,00 annuali” oltre che realizzare “una serie di migliorie all’area in concessione per un importo totale dei lavori di circa 700.000 euro”; che “il Comune ha proceduto legalmente per il recupero dei canoni non versati e delle utenze non anticipate, ma sui conti correnti della società non sono stati trovati più di 30.000/50.000 euro” e “per questi fatti il Comune ha emesso dei provvedimenti per tornare in possesso delle aree… ma senza ottenere risultati per i ricorsi innanzi al TAR presentati dalla società “Marina Del Castello”; che con riferimento all’ipotizzata condotta di illecita occupazione di aree demaniali era stato, nel frattempo, già instaurato presso questo Ufficio, in seguito ad altra denunzia-querela presentata De Siano Giovanni in data 30.06.2022, il procedimento penale nr. 26178/23 a carico di Perrella Giuseppe e nell’ambito delle indagini esperite nel suddetto procedimento la Capitaneria di Porto di ISCHIA aveva evidenziato, così come indicato nell’informativa riepilogativa del 10 agosto 2023, oltre che la violazione dell’art. 54, 1661 codice della navigazione, quanto segue:

ALTRI ERRORI DEL COMUNE

Il pubblico ministero mette in chiaro, inoltre, una pronuncia della Capitaneria di Porto dell’agosto 2023. Secondo la capitaneria, infatti, ci è stata una “erronea applicazione dell’articolo 45-bis del Codice della navigazione, essendo questo utilizzato per il trasferimento di attività secondarie connesse all’atto di concessione ad altri soggetti, mantenendo in capo al concessionario la titolarità della concessione; nella fattispecie il Comune concessionario ha trasferito alla società “Marina Del Castello” non solo la gestione delle aree concesse ma anche l’intera gestione e costruzione del punto di approdo di Lacco Ameno” e, ancora, “abuso di ufficio in quanto il Comune di Lacco Ameno nella veste di ente concedente ha rilasciato un’autorizzazione ex art. 45-bis del Codice della Navigazione legandolo ad un atto concessorio (nr. 03/2012) ormai scaduto e pertanto privo di validità”.

LA CONCLUSIONE

Dopo una specifica nel merito dei reati di abuso di ufficio (art. 323) e di omissione di atti d’ufficio (art. 328), il pubblico ministero conclude con le sue richieste: “deve, pertanto, formularsi richiesta di archiviazione a carico di DELLEGROTTAGLIE ALESSANDRO quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di LACCO AMENO che sottoscrisse in data 28.03.2017 l’atto di sub-concessione illegittimo per non poter formularsi una ragionevole previsione di condanna in ordine alle ipotizzate condotte illecite per difetto dell’elemento oggettivo, essendosi innanzi all’adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento dì natura amministrativa caratterizzata da discrezionalità tecnica senza che sia possibile ipotizzare concreti profili di penale rilevanza in ordine alle condotte di abuso ed omissione di atti di ufficio” e, ancora “deve, altresì, formularsi richiesta di archiviazione a carico di PERRELLA GIUSEPPE non poter formularsi una ragionevole previsione di condanna in ordine a tutte le ipotizzate condotte in contestazione per difetto dell’elemento oggettivo, in considerazione degli innumerevoli contenziosi giudiziari che hanno caratterizzato lo svolgimento del complesso rapporto di sub­ concessione (determinato da non secondari profili derivanti dalla mancata richiesta, sin dal momento della stipula della sottoscrizione, di garanzie fideiussorie e patrimoniali da parte del Comune di Lacco Ameno alla società “Marina Del Castello”) residuando unicamente aspetti di natura civilistica che in tal sede devono trovare la loro composizione (entrambi i denunzianti hanno, peraltro, indicato di aver avuto notizia di un conto corrente riferibile alla società del Petrella sul quale potranno esperirsi le azioni di accertamento e recupero delle somme non corrisposte ed oggetto del contenzioso)”