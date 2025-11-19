mercoledì, Novembre 19, 2025
Tablet rubato al ristorante: denunciato un 54enne di Ischia

Controlli mirati dei Carabinieri riportano alla luce un furto avvenuto in estate ai Maronti. Il dispositivo, sparito ad agosto, è stato rinvenuto in casa dell’uomo durante una perquisizione e restituito al proprietario.

di Redazione Web
Un servizio di osservazione ha portato i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Ischia, coordinata dal Luogotenente Sergio De Luca, a fare luce su un furto avvenuto in piena stagione estiva. Nel mirino è finito un 54enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, denunciato dopo il rinvenimento di un tablet risultato rubato.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato un dispositivo di alto valore economico, perfettamente funzionante ma completamente resettato. Una circostanza che ha immediatamente insospettito la pattuglia, spingendola a procedere con controlli più approfonditi.

La verifica del numero di serie ha chiarito ogni dubbio. Quel tablet era stato sottratto la scorsa estate da un ristorante affacciato sulla Spiaggia dei Maronti e inserito in una denuncia presentata a fine agosto. Gli accertamenti hanno permesso di collegare l’oggetto ritrovato al furto e di restituirlo al legittimo proprietario.

Per il 54enne ora si apre un nuovo capitolo giudiziario: dovrà rispondere di ricettazione. I Carabinieri proseguono le attività di monitoraggio sul territorio, soprattutto nelle aree più esposte ai reati predatori, per prevenire episodi simili e garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

