Tabelloni abusivi di Enrico Buono, indaga la Procura …e i vigili urbani “tremano”

Gaetano Di Meglio | Quando non sai leggere le patenti dei tuoi agenti, quando non sai verificare i requisiti dei concorsi, quando ti aspetti da un giorno all’altro una maxi-richiesta di risarcimento danni e quando sai di aver fatto carte false, come si suol dire, per far assumere il figlio del vicesindaco è normale che davanti ad un consigliere comunale che ti fa domande, ti tremano le gambe e non sai cosa rispondere.

E’ normale che ti trovi due “casatielli 6×3” sul territorio senza sapere niente? A Forio sì!

E la cosa più assurda è che quando il sindaco ti chiede se quegli impianti siano autorizzati, tu rispondi “sul Dispari non si legge bene il protocollo”. Assurdo! Da Licenziamento immediato per manifesta incapacità!

Ma andiamo con ordine. Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato di alcuni impianti pubblicitari installati da Enrico Buono sul territorio di Forio e installati grazie ad una specie di autorizzazione diretta del sindaco (quello che ascolta le interviste ai politici e poi decide se farle pubblicare o meno o che indica a chi farle come avviene con entrambe le tv locali) con un nulla osta scritto a penna.

Passano i giorni e, dopo il nostro articolo, arriva la denuncia di una dei proprietari dei fondi dove insistono gli impianti. Il cittadino di Forio si presenta dal sindaco, gli mostra la sua autorizzazione ma il sindaco smentisce e finisce lui. O, almeno, così sembra.

Tra le varie PEC e gli atti degli uffici, però, spunta una richiesta di chiarimento del sindaco che chiede agli uffici il chi e il come avesse autorizzato l’installazione dei pannelli 6×3 di Enrico Buono. Dimenticando che lui stesso, il sindaco in prima persona, aveva scritto nulla osta alla richiesta sottoscritta da Enrico Buono.

Inizia lo scarica barile tra gli uffici e i vigili urbani procedono al sequestro motivando, tra l’altro, che sul Dispari non si leggevano bene gli estremi del protocollo del nulla osta del sindaco.

Arriva il sequestro ma non la rimozione dell’impianto o del messaggio pubblicitario che, nel frattempo, fa lucrare all’azienda gli incassi dovuti (il comune non intervenendo sta arrecando un illecito arricchimento all’azienda privata?). Ieri mattina, anche su sollecitazione di chi scrive, almeno due consiglieri comunali si sono portati al Comando Vigili per accedere agli atti e vedere cosa si stesse combinando.

Ebbene, i vigili hanno urbani hanno risposto ai consiglieri comunali che non potevano rilasciare copia del verbale di sequestro perché era un atto segreto che faceva parte del fascicolo del Pubblico Ministero che indaga sul serio. Che si attende la convalida del sequestro dell’impianto. E, off record, hanno chiesto ai consiglieri di non metterli in difficoltà conoscendo i politici di riferimento e i loro “modi”. Incalzati, ancora, dai consiglieri comunali che, nel frattempo, hanno protocollato diversi atti tra cui anche l’autorizzazione firmata a mano dal sindaco, i vigili urbani (forse ben istruiti nel non dare fastidio agli amici del sindaco, del vicesindaco e del presidente Regine) hanno anche ammesso di non poter intervenire nella rimozione del messaggio pubblicitario che, nel frattempo, continua a produrre utile economico e arricchimento all’azienda che gestisce l’impianto e anche al brand che ha pagato la maxi affissione.

Le case abusive le buttiamo giù e gli impianti pubblicitari, invece, li riguardiamo e li continuiamo a far generare utili e lucro per paura del sindaco o di qualche altro?